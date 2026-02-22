Ο Γίρι Παβλένκα αποχώρησε από την αναμέτρηση με την ΑΕΛ Novibet μετά από σύγκρουση στα πλευρά, με τον ΠΑΟΚ να περιμένει τις εξετάσεις για το μέγεθος του τραυματισμού του.

Ανησυχία προκαλεί στον ΠΑΟΚ ο νέος τραυματισμός του Γίρι Παβλένκα στην αναμέτρηση με την ΑΕΛ Novibet, με τον Τσέχο τερματοφύλακα να μην καταφέρνει τελικά να συνεχίσει στο παιχνίδι.

Η φάση που «σημάδεψε» τον έμπειρο γκολκίπερ σημειώθηκε στο 42ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Σάντσες πραγματοποίησε καθοριστική επέμβαση προλαβαίνοντας τον Σαγάλ μέσα στην περιοχή, ωστόσο στην εξέλιξη της φάσης ο επιθετικός των γηπεδούχων έπεσε με δύναμη πάνω στον Παβλένκα, χτυπώντας τον άθελά του στα πλευρά.

Ο Τσέχος πορτιέρε δέχθηκε άμεσα τις πρώτες βοήθειες και προσπάθησε να συνεχίσει, όμως οι ενοχλήσεις δεν υποχώρησαν. Έτσι, στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ο Ραζβάν Λουτσέσκου προχώρησε σε αναγκαστική αλλαγή, περνώντας στη θέση του τον Αντώνη Τσιφτσή.

Οι πρώτες εκτιμήσεις από το ιατρικό επιτελείο κάνουν λόγο για κάκωση στα πλευρά, με την κατάστασή του να αξιολογείται εκ νέου μόλις η αποστολή επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Ο Παβλένκα αναμένεται να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του τραυματισμού και το ενδεχόμενο διάστημα απουσίας του.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη επαναφέρει μνήμες από τον τραυματισμό που είχε υποστεί ο 33χρονος τερματοφύλακας στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, όταν ο ΠΑΟΚ επικράτησε 2-1, όσο και στο εντός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Τότε, στο 51' τραυματίστηκε σε σύγκρουση με τον Σφιντέρσκι και πάλι ο Τσιφτσής πήρε τη θέση του.

Οι εξετάσεις είχαν δείξει κάκωση έσω πλαγίου συνδέσμου β’ βαθμού στο δεξί γόνατο, τραυματισμός που τον κράτησε εκτός δράσης για περίπου ενάμιση μήνα.

Στον ΠΑΟΚ περιμένουν πλέον τα αποτελέσματα των νέων εξετάσεων, ελπίζοντας πως αυτή τη φορά ο τραυματισμός δεν θα αποδειχθεί εξίσου σοβαρός, σε μια περίοδο όπου το αγωνιστικό πρόγραμμα παραμένει ιδιαίτερα απαιτητικό.