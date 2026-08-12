Ο ΠΑΟΚ Β προχώρησε σε διπλή ενίσχυση, ανακοινώνοντας τις μεταγραφές των Αντριάν Καραγκέα και Άξελ Γκαλεάνο.

Ο ΠΑΟΚ Β', ο οποίος θα αγωνίζεται και την επόμενη χρονιά στη Superleague 2 προχώρησε σε ένα διπλό μεταγραφικό «χτύπημα», ανακοινώνοντας την απόκτηση δύο παικτών μέσα στην ίδια ημέρα.

Αναλυτικότερα, η δεύτερη ομάδα του δικεφάλου του βορρά προχώρησε στη μεταγραφή του 20χρόνου Ρουμάνου μεσοεπιθετικού, Αντριάν Καραγκέα (γεν. 2005) και του επίσης 20χρόνου (γεν. 2006) Παραγουανού εξτρέμ, Άξελ Γκαλεάνο.

Ο νεαρός μέσος, ο οποίος είναι διεθνής με όλα τα κλιμάκια των μικρών εθνικών της Ρουμανίας έρχεται με κανονική μεταγραφή διάρκειας 1+1 έτους από τη Ντιναμό Βουκουρεστίου, ενώ ο Λατινοαμερικάνος επιθετικός ως δανεικός από την Club Sportivo San Lorenzo, με την οποία κατέγραψε μάλιστα 20 συμμετοχές και τρία γκολ την περασμένη σεζόν.

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις του ΠΑΟΚ:

«Άλλοι δύο ποδοσφαιριστές έρχονται για να ενισχύσουν την μεσοεπιθετική γραμμή του ΠΑΟΚ Β.

Ο Ρουμάνος μεσοεπιθετικός Αντριάν Καραγκέα, γεννημένος το 2005, υπέγραψε συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ έως το καλοκαίρι του 2028 με δυνατότητα επέκτασης ενός επιπλέον χρόνου. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην ακαδημία Τζίκα Χάτζι, μόλις στα 16 του μετακόμισε στην Ιταλία και στη Σασουόλο και το καλοκαίρι του 2024 επέστρεψε στη Ρουμανία για την Ντιναμό Βουκουρεστίου, με την οποία κατέγραψε 35 συμμετοχές και δύο τέρματα. Είναι διεθνής με όλες τις μικρές Εθνικές ομάδες της Ρουμανίας.

Ο 20χρονος εξτρέμ Άξελ Γκαλεάνο έρχεται ως δανεικός με δυνατότητα αγοράς. Είναι γεννημένος στην Παραγουάη το 2006 κι εκπαιδευμένος στην Club Sportivo San Lorenzo, με την οποία κατέγραψε 20 συμμετοχές και τρία γκολ την περασμένη σεζόν».