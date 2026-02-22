Ο Παναθηναϊκός μετά τη νίκη επί του ΟΦΗ και την ήττα του Λεβαδειακού με ματς λιγότερο είναι πλέον σε απόσταση μίας νίκης.

Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε απόσταση βολής από την τετράδα. Η τέταρτη θέση έχει κάτοχο εδώ και καιρό τον Λεβαδειακό, ο οποίος συνετρίβη από την ΑΕΚ και είδε το τριφύλλι, που επικράτησε 2-0 του ΟΦΗ με πρωταγωνιστή τον Τεττέη, να πλησιάζει στους τρεις βαθμούς.

Ο Λεβαδειακός βλέπει πλέον τον Παναθηναϊκό, που έχει ματς λιγότερο, να ανεβάζει τις πιθανότητές του για να μπει στις θέσεις 1-4. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, με την καλύτερη επίθεση στη Super League, αφού μετράει 49 γκολ έπειτα από 22 αγωνιστικές, με 39 βαθμούς θεωρητικά έχει το προβάδισμα, ενώ οι πράσινοι με 36 βαθμούς κάνουν την τελική τους αντεπίθεση. Εδώ που έφτασε, άλλωστε, το πρωτάθλημα, οφείλουν να τα δώσουν όλα για να εξασφαλίσουν ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, με την είσοδο στην τετράδα.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ χρωστάει τον αγώνα με τον ΟΦΗ εντός έδρας, ο οποίος θα γίνει στις 4 Μαρτίου. Το ματς είχε αναβληθεί στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, έπειτα από αίτημα του Ρουί Βιτόρια για να προετοιμαστεί καλύτερα η ομάδα του στο ματς των προκριματικών με τη Σαμσουνσπόρ.

Αν υποθέσουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει τους τρεις βαθμούς με τους Κρητικούς, τότε είναι ισόβαθμος με τους Βοιωτούς. Το παιχνίδι με τον ΟΦΗ θα διεξαχθεί πριν την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό, που όπως κυλούν τα πράγματα θα είναι τελικός για την τέταρτη θέση!

Ο Λεβαδειακός έβγαλε τα ματς με Ολυμπιακό και ΑΕΚ παίρνοντας έναν βαθμό. Από τους 4 αγώνες που απομένουν, οι 2 είναι με ΠΑΟΚ εκτός και Παναθηναϊκό εντός.

Η ισοβαθμία

Ο Λεβαδειακός και ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο, παράλληλα, ήρθαν 1-1. Αν για παράδειγμα έρθουν ισόπαλοι στο μεταξύ τους ματς στη Λιβαδειά, τότε το τρίτο κριτήριο της ισοβαθμίας, είναι στην παρούσα φάση για τον Λεβαδειακό. Αυτό είναι η συνολική διαφορά τερμάτων στο πρωτάθλημα. Οι δύο ομάδες θα έχουν από 2 βαθμούς, με τα ίδια γκολ μεταξύ τους, αλλά τώρα η ομάδα του Παπαδόπουλου στη συνολική διαφορά τερμάτων είναι στο +20 και ο Παναθηναϊκός στο +9. Μοιάζει φυσικά δύσκολο να καλυφθεί.

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια

Θυμίζουμε ότι οι δύο πρώτοι παίζουν στα προκριματικά του Champions League (αν πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα μπορεί να πάει απευθείας στη League Phase), ο τρίτος και ο τέταρτος στα προκριματικά του Europa League και ο πέμπτος στα προκριματικά του Conference. Θα πρέπει φυσικά να σημειωθεί ότι αν κατακτήσει ο ΟΦΗ το Κύπελλο Ελλάδας, τότε η πέμπτη θέση δεν οδηγεί στην Ευρώπη.

Οι Κρητικοί θα οδηγηθούν στα playoffs του Europa League και ο τέταρτος του πρωταθλήματος θα παίξει στα προκριματικά του Conference. Αν ο ΠΑΟΚ πάρει το Κύπελλο και τερματίσει στις δύο πρώτες θέσεις, το καλό εισιτήριο (στα playoffs) του Europa League θα πάει στον τρίτο της βαθμολογίας, ενώ αν ο Δικέφαλος κατακτήσει το Κύπελλο, αλλά είναι τρίτος ή τέταρτος θα κρατήσει αυτός το εισιτήριο για τα playoffs του Europa League. Η ομάδα που θα είναι τρίτη ή τέταρτη θα πάει στον β' προκριματικό του Europa League και η πέμπτη θα πάει στον β' προκριματικό του Conference.

Το πρόγραμμα Λεβαδειακού, Παναθηναϊκού

23η αγωνιστική

Κηφισιά - Λεβαδειακός (28/2)

Παναθηναϊκός - Άρης (1/3)

4 Μαρτίου

Παναθηναϊκός - ΟΦΗ (1η αγωνιστική)

24η αγωνιστική

Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός (8/3)

25η αγωνιστική

ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός (15/3)

Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός (15/3)

26η αγωνιστική

Αστέρας Aktor - Παναθηναϊκός (22/3)

Λεβαδειακός - Ατρόμητος (22/3)