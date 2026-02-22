Παπαδόπουλος: «Δεν ήμασταν δυνατοί στις μονομαχίες και χάναμε εύκολα την μπάλα»

Ο τεχνικός του Λεβαδειακού, Νίκος Παπαδόπουλος στάθηκε στα σημεία που έκριναν το τελικό 4-0 υπέρ της ΑΕΚ στην Allwyn Arena.

Ο Λεβαδειακός γνώρισε την ήττα με 4-0 από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια με τον Νίκο Παπαδόπουλο να παραδέχεται την ανωτερότητα της Ένωσης στη συνέντευξη Τύπου και να αναφέρεται στα σημεία που έκριναν την αναμέτρηση.

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Δεν χωράει πολύς σχολιασμός. Όταν παίζεις με μεγάλες ομάδες αν δεν κερδίσεις τις μονομαχίες και δεν έχεις συγκέντρωση και αν δεν είσαι aggressive στον αντίπαλο δεν έχεις καμία τύχη. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για τη δίκαιη νίκη της. Δεν υπάρχει δικαιολογία για τις απουσίες. Η ομάδα θα προσπαθήσει να κρατηθεί στις πρώτες θέσεις στα παιχνίδια που μένουν. Δύσκολο το σκορ και η ήττα αλλά οι καλές ομάδες το ξεπερνάνε. Είναι λίγο άσχημο σε ένα τόσο ωραίο γήπεδο να παίζεις χωρίς κόσμο. Δυστυχώς όμως».

Για το τι τον δυσκόλεψε από πλευράς ΑΕΚ: «Ξέρουμε τον τρόπο της παίζοντας με εσωτερικούς μέσους. Επιλέξαμε έναν σχηματισμό που το έχουμε ξανακάνει για να μην υπάρχει υπεραριθμία. Αλλά δεν ήμασταν δυνατοί τις μονομαχίες και χάναμε εύκολα την μπάλα. Το είχαμε προβλέψει, αλλά πάντα στο ποδόσφαιρο υπάρχει το λάθος και σήμερα το πληρώσαμε».

Για το κλειδί που έκρινε το ματς: «Το δεύτερο γκολ. Είχαμε ανοικτές τις γραμμές και δεχθήκαμε στο τρανζίσιον το γκολ. Εκεί τελείωσαν όλα. Συνήθως δεν δεχόμαστε εύκολα τρανζίσιον, αλλά συνέβη. Ήταν κλειδί το δεύτερο γκολ».