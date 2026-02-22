Ο Πέτρος Μάνταλος έκανε το 3-0 για την ΑΕΚ στο εντός έδρας ματς με το Λεβαδειακό, με υπέροχο γκολ, έπειτα από... μαγική ατομική ενέργεια.

Ο Πέτρος Μάνταλος «καθάρισε» για την ΑΕΚ στο παιχνίδι με το Λεβαδειακό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο αρχηγός της Ένωσης έδωσε υπέροχη ασίστ στον Γιόβιτς στο 49' και 10 λεπτά αργότερα πέτυχε ένα από τα ωραιότερα γκολ του στα 12 χρόνια που αγωνίζεται με τον Δικέφαλο στο στήθος.

Στο 59' έκανε άψογη ατομική ενέργεια, κουβάλησε την μπάλα, με μαγική ντρίμπλα «άδειασε» Κορνέζο, Τσάπρα, Τσόκαι και με... άπιαστο σουτ «τίναξε» τα δίχτυα του Λοντίγκιν για το 3-0.

Ο διεθνής Έλληνας χαφ αντικαταστάθηκε από τον Ζοάο Μάριο στο 73ο λεπτό και τα χειροκροτήματα των Ενωσιτών που ήταν στην Πλατεία Αετού ακούστηκαν μέχρι το γήπεδο και έγιναν «ένα» με αυτά όσων είχαν άδεια να βρίσκονται στην «Allwyn Arena».

Στη 12η σεζόν του με τα κιτρινόμαυρα ο Πέτρος Μάνταλος έχει 3 γκολ και 6 ασίστ σε 31 εμφανίσεις.