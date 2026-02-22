Η ΑΕΚ έκανε το 2-0 στο 49ο λεπτό του αγώνα με τον Λεβαδειακό, με σκόρερ τον Λούκα Γιόβιτς έπειτα από ασίστ του Πέτρου Μάνταλου.

Ο Λούκα Γιόβιτς επέστρεψε στο σκοράρισμα και έδωσε προβάδισμα δυο γκολ στην ΑΕΚ, στον αγώνα με τον Λεβαδειακό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Όπως στο πρώτο μέρος έτσι και στο δεύτερο η Ένωση βρήκε γρήγορο γκολ.

Στο 49ο λεπτό ο Πέτρος Μάνταλος έκλεψε την μπάλα στη μεσαία γραμμή, πέρασε άψογη κάθετη πάσα, ο Σέρβος φορ βγήκε τετ α τετ με τον Λοντίγκιν, τον οποίο νίκησε με υπέροχο πλασέ, για το 2-0.

O Γιόβιτς έφτασε τα 16 γκολ με τα κιτρινόμαυρα, ενώ ο αρχηγός του Δικεφάλου την 6η του ασίστ του στην τρέχουσα σεζόν.

Μετά από 10 λεπτά ο Μάνταλος «καθάρισε» το ματς για την ΑΕΚ, καθώς μετά την ασίστ του πέτυχε και γκολ.