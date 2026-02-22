ΑΕΚ - Λεβαδειακός: Κλέψιμο και άψογη ασίστ Μάνταλου, 2-0 ο Γιόβιτς

Βασίλης Μπαλατσός
Γιοβιτς

bet365

Η ΑΕΚ έκανε το 2-0 στο 49ο λεπτό του αγώνα με τον Λεβαδειακό, με σκόρερ τον Λούκα Γιόβιτς έπειτα από ασίστ του Πέτρου Μάνταλου.

Ο Λούκα Γιόβιτς επέστρεψε στο σκοράρισμα και έδωσε προβάδισμα δυο γκολ στην ΑΕΚ, στον αγώνα με τον Λεβαδειακό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Όπως στο πρώτο μέρος έτσι και στο δεύτερο η Ένωση βρήκε γρήγορο γκολ.

Στο 49ο λεπτό ο Πέτρος Μάνταλος έκλεψε την μπάλα στη μεσαία γραμμή, πέρασε άψογη κάθετη πάσα, ο Σέρβος φορ βγήκε τετ α τετ με τον Λοντίγκιν, τον οποίο νίκησε με υπέροχο πλασέ, για το 2-0.

O Γιόβιτς έφτασε τα 16 γκολ με τα κιτρινόμαυρα, ενώ ο αρχηγός του Δικεφάλου την 6η του ασίστ του στην τρέχουσα σεζόν.

Δείτε Επίσης

ΑΕΚ - Λεβαδειακός: Το «πάρτι» στην Πλατεία Αετού και τα πυροτεχνήματα στη σέντρα
ΑΕΚ

Μετά από 10 λεπτά ο Μάνταλος «καθάρισε» το ματς για την ΑΕΚ, καθώς μετά την ασίστ του πέτυχε και γκολ.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα