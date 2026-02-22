Ο Αρης προηγήθηκε με εκπληκτικό γκολ του Γκαρέ στο 41', αλλά η Κηφισιά πήρε την ισοπαλία 1-1 με γκολ του Χριστόπουλου στο 44'. Δοκάρι στο 89' ο Αλφαρέλα, κορυφαίος ο Ξενόπουλος για την Κηφισιά.

Ο Άρης δεν μπορεί να νικήσει στο «Κλ. Βικελίδης» καθώς αναδείχθηκε ισόπαλος (1-1) με την Κηφισιά συμπληρώνοντας τρεις μήνες χωρίς εντός έδρας νίκη! Οι «κίτρινοι» προηγήθηκαν στο σκορ με το καταπληκτικό γκολ του Μπενχαμίν Γκαρέ αλλά η Κηφισιά απάντησε τρία λεπτά αργότερα (44’) με το τέρμα του Χριστόπουλου.

Οι «κίτρινοι» πίεσαν για τη νίκη στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα έχοντας σπουδαίες ευκαιρίες με τους Αλφαρέλα, Καντεβέρε, επί της ουσίας όμως πλήρωσαν ξανά τη δυσκολία τους στο γκολ.



Έτσι έπαιξαν…



Ο Μανόλο Χιμένεθ είχε να διαχειριστεί πολλές απουσίες και επέλεξε τη συνύπαρξη των Κουαμέ, Καντεβέρε στην κορυφή της επίθεσης του Άρη στο 4-4-2 των «κίτρινων». Στα επιθετικά άκρα ήταν οι Δώνης, Γκαρέ ενώ το δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής συνθέτουν οι Ράτσιτς, Γένσεν. Στην αμυντική τετράδα, ο Άλβαρο Τεχέρο επέστρεψε στο δεξί άκρο, ο Νοά Φαντιγκά ήταν αριστερά με δίδυμο στους στόπερ τους Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ μπροστά από τον Σωκράτη Διούδη.

Ο Σεμπάστιαν Λέτο επίσης προχώρησε σε αλλαγές και στην αμυντική τετράδα μπροστά από τον Ξενόπουλο ήταν οι στόπερ Σόουζα, Πέτκοφ και στα άκρα οι Λαρουσί-Κονατέ. Πέρεθ και Αμάνι ήταν οι δύο αμυντικοί χαφ πίσω από Πόμπο και στην επιθετική τριάδα οι ακραίοι Αντονίσε, Νάνελι και στην κορυφή ο 23χρονος Χριστόπουλος.

Κατοχή δίχως φάσεις



Ο Μπενχαμίν Γκαρέ ήταν ο πιο δραστήριος παίκτης του Άρη στο πρώτο 20λεπτο στη διάρκεια του οποίου οι γηπεδούχοι είχαν την κατοχή της μπάλας αλλά αστοχία στα γεμίσματα, περιορισμένο επίπεδο συνεργασιών και κατ’ επέκταση δεν έφτασαν σε σημείο ουσιαστικής τελικής προσπάθειας. Ακόμη και σε προϋποθέσεις που δημιουργήθηκαν, Ράτσιτς και Κουαμέ, δεν τις αξιοποίησαν για να φτάσουν σε απειλή. Για την Κηφισιά, ο Σεμπάστιαν Λέτο υποχρεώθηκε να προχωρήσει στην πρώτη του αλλαγή στο 32’ λόγω τραυματισμού του Αντονίσε και με την είσοδο του Μπένι στο γήπεδο μέτρησε δύο-τρεις σωστές επιθετικές αναπτύξεις.

Γκολ-μαγεία από τον Γκαρέ



Μετά από ένα σωρό γεμίσματα και καθώς δεν είδε ουσία, ο κορυφαίος παίκτης του Άρη (Μπενχαμίν Γκαρέ) αποφάσισε να τελειώσει μόνο του μια φάση που δημιούργησε ο ίδιος – έπειτα από κλέψιμο του Τεχέρο. Κράτησε την μπάλα εντός γηπέδου, πέρασε δύο παίκτες της Κηφισιά και με φανταστική εκτέλεση έστειλε την μπάλα στα… πάνω διαζώματα της εστίας του Ξενόπουλου (1-0, 41’). Για μια ακόμη φορά αναδείχθηκε όμως η αδυναμία του στη διατήρηση πλεονεκτήματος που απέκτησε με κόπο.



Ο Χριστόπολος είχε άμεση απάντηση

Η Κηφισιά απάντησε στην πρώτη (ουσιαστική) της τελική προσπάθεια στο παιχνίδι σε μια φάση η οποία ξεκίνησε από ατομική ενέργεια του Αμανί, συνεχίστηκε με τη σέντρα του Λαρουσί και κατέληξε με την εύστοχη προβολή του Χριστόπουλο (1-1, 44’) καθώς ο Σούντμπεργκ «έχασε» τον 23χρονο επιθετικό της Κηφισιάς και οι Φαμπιάνο-Ράτσιτς δεν απέτρεψαν την παράλληλη σέντρα. Στο τέλος του ημιχρόνου, βάσει στατιστικής οι τελικές προσπάθειες ήταν 16 για τις δύο ομάδες (9-7 για τον Άρη) στην επιβεβαίωση της άποψης που θέλει τους αριθμούς να μην λένε την αλήθεια.

Το 20λεπτο του… VAR

Ο Άρης είχε την πρώτη στιγμή του δεύτερου μέρους και μάλιστα μετά από 20 δευτερόλεπτα όταν ο Ξενόπουλος σταμάτησε εντυπωσιακά τον Τεχέρο. Στο 51ο λεπτό, ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης καταλόγισε πέναλτι υπέρ του Άρη σε χέρι του Κονατέ εντός περιοχής – έπειτα από κεφαλιά του Καντεβέρε αλλά άλλαξε την απόφασή του έπειτα από παρέμβαση του Τάσου Σιδηρόπουλου από το VAR! Η Κηφισιά είχε πιο επιθετική λογική στο δεύτερο μέρος και στο 55’ ο Πόμπο είχε εξαιρετική προϋπόθεση αλλά και κακή εκτέλεση από το ύψος της ενώ στο 63’ ο Πορτογάλος βρήκε δίχτυα με σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής αλλά το γκολ ακυρώθηκε καθώς προηγήθηκε φάουλ στον Τεχέρο, στο ξεκίνημα της φάσης από τον Μπένι. Καθώς ο Άρης είχε ένα μέτριο 20λεπτο, στο 66’ ο Ξενόπουλος σταμάτησε τον Καντεβέρε στην κεφαλιά που έκανε ο επιθετικός από τη Ζιμπάμπουε.

Οι αλλαγές του Χιμένεθ

Βλέποντας την ομάδα του να χωλαίνει στο γήπεδο και την Κηφισιά να κερδίζει μέτρα, ο Μανόλο Χιμένεθ προχώρησε σε τρεις παρεμβάσεις με την είσοδο των Νινγκ, Αλφαρέλα και Μπουσαΐντ καθώς η Κηφισιά περιόρισε τη δράση του Γκαρέ. Στο 78’ ολοκλήρωσε τις κινήσεις τους με τη χρησιμοποίηση των Γιαννιώτα, Ροζ και καθώς η ομάδα του είχε δυσκολία στη δημιουργία. Εκεί ο Άρης ανέβασε ρυθμούς αλλά πλην μιας βιαστικής εκτέλεσης του Αλφαρέλα, δεν βρήκε άλλη φάση φτάνοντας στο 85ο λεπτό. Γι’ αυτό ο Σεμπάστιαν Λέτο επέλεξε να βάλει αμυντικό (Σιμόν) αντί του Νάνελι.



Το δοκάρι του Αλφαρέλα



Από την επιμονή του Φαντιγκά και του Μπουσαΐντ, στο 89ο λεπτό ο Άρης είχε σπουδαία στιγμή με τον Αλφαρέλα στην κεφαλιά του οποίου η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και στην επαναφορά ο Καντεβέρε ήταν άστοχος έχοντας κακή ισορροπία σώματος. Η Κηφισιά απάντησε με τελική προσπάθεια από τον Θεοδώρίδη στο 90+4 – έπειτα από λάθος του Ροζ.

Την κίτρινη κάρτα είδαν οι Δώνης, Ράτσιτς, Νινγκ (Άρης) Κονατέ, Σιμόν, Αμανί (Κηφισιά)

O MVP: Αν και δεν υπήρχε ξεκάθαρος ηγέτης, ο Μπενχαμίν Γκαρέ έκανε εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο για τον Άρη και ο Πόμπο ήταν ο καλύτερος για την Κηφισιά.

Στο ύψος τους: Προφανώς ο Ξενόπουλος μες τις αποκρούσεις του μαζί με το κεντρικό αμυντικό δίδυμο της Κηφισιάς και οι Φαντιγκά, Καντεβέρε από τον Άρη.

Ο «αδύναμος κρίκος»: Αν κι έδωσε την ασίστ, ο Λαρουσί είχε σοβαρά προβλήματα με τον Γκαρέ στο πρώτο ημίχρονο. Ο Άρης πήρε πολλά περισσότερα από τους Ράτσιτς-Γένσεν καθώς ο Σούντμπεργκ έκανε λάθη και φέρει ευθύνη στο γκολ της Κηφισιάς. Κακό παιχνίδι από Κουαμέ και Δώνη.

Η «γκάφα»: Ο Σούντμπεργκ έχασε τον Χριστόπουλο στο γκολ της Κηφισιάς καθώς ο Ράτσιτς επέτρεψε την παράλληλη σέντρα.

Το «στραγάλι»: Ο Άρης διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι σε χτύπημα από πίσω στον Φαντιγκά στο 26ο λεπτό αλλά ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης και ο Τάσος Σιδηρόπουλος (VAR) δεν υπέδειξαν κάτι. Στο 51’ ο Τσακαλίδης καταλόγισε πέναλτι σε χέρι του Κονατέ αλλά ο Σιδηρόπουλος είχε αντίθετη άποψη και τελικώς ακυρώθηκε η αρχική απόφαση. Λίγο μετά με παρέμβαση του Σιδηρόπουλου ακυρώθηκε το γκολ του Πόμπο καθώς υπήρξε φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης στον Τεχέρο.

Το «ταμείο» του Gazzetta: Ο Άρης ήταν δραστήριος στο πρώτο ημίχρονο και παρότι -πήρε το προβάδισμα δέχθηκε γκολ στην πρώτη ουσιαστική τελική της Κηφισιάς η οποία ήταν καλύτερη για περίπου 20 λεπτά (50’-70). Ο Άρης πίεσε αρκετά στο τελευταίο 15λεπτο του αγώνα αλλά και πάλι δεν βρήκε γκολ νίκης καθώς ήταν βιαστικός και επιπόλαιος.



ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Σωκράτης Διούδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ (78’ Ροζ), Φαντιγκά, Γένσεν (62’ Νινγκ), Ράτσιτς, Γκαρέ (78’ Γιαννιώτας), Δώνης (62’ Μπουσαΐντ), Καντεβέρε, Κουαμέ (69’ Αλφαρέλα).

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Πέτκοφ, Κονατέ, Σόουζα, Λαρουσί, Αμάνι, Πόμπο, Αντονίσε (32’ Μπένι), Πέρεθ (66’ Έμπο), Νάνελι (86’ Σιμόν), Χριστόπουλος (66’ Θεοδωρίδης)