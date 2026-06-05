Άρης: Στην Ιταλία το βασικό στάδιο της προετοιμασίας
Η πρώτη συγκέντρωση των «κίτρινων» ενόψει της επόμενης χρονιάς προβλέπεται να γίνει στις αρχές Ιουλίου και προφανώς θα προηγηθούν οι ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Αρχικά η ομάδα θα μεταβεί στην Πτολεμαΐδα για το πρόγραμμα φυσικής κατάστασης ενώ στο δεύτερο στάδιο επέλεξε αθλητικό κέντρο στην Μπρέσια (Ιταλία). Κατά το διάστημα της παρουσίας της εκεί αναμένεται να δώσει τρεις φιλικούς αγώνες. Προς το παρόν βρίσκεται σε διαδικασία φιξαρίσματος των ημερομηνιών και τρων ωρών των φιλικών αναμετρήσεων.
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