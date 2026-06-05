Ο Μάρτιν Χόνγκλα υποβλήθηκε σε πετυχημένη επέμβαση στο γόνατο και η επιστροφή του στη δράση προβλέπεται σε 4-5 εβδομάδες.

Η αλήθεια είναι ότι ο Μάρτιν Χόνγκλα ταλανίστηκε αρκετά πριν επιλέξει τη λύση της χειρουργικής επέμβασης. Θεωρώντας ότι το δεδομένο πρόβλημα στο γόνατο θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί μόνο με συντηρητική αγωγή και πλάνο θεραπειών άφησε αρκετό διάστημα να περάσει. Κατά το διάστημα της παρουσίας του στον Άρη, υπήρξαν προπονήσεις στις οποίες ο Καμερουνέζος μέσος δεν ήταν σε θέση να προπονηθεί σε έντονο ρυθμό, αντίστοιχη ήταν η διαχείρισή του και στους αγώνες.

Από την πρώτη στιγμή, το ιατρικό επιτελείο του Άρη εξέφρασε την άποψη περί της αναγκαιότητας της επέμβασης καθώς μεσολαβεί και διάστημα τεσσάρων εβδομάδων έως την έναρξη της προετοιμασίας. Ο Χόνγκλα είχε τις επιφυλάξεις του, προφανώς όμως αυτές ξεπεράστηκαν έπειτα από τη γνωμάτευση και του προσωπικού γιατρού του. Υπό αυτή την προϋπόθεση ο Άρης αποφάσισε να προχωρήσει στην αγορά των δικαιωμάτων του από τη Γρανάδα κι αυτός ήταν ένας από τους λόγους της καθυστέρησης που παρατηρήθηκε στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Εν τέλει, ο Χόνγκλα υποβλήθηκε σήμερα (5/6) σε επέμβαση στο γόνατο και σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης, ο χρόνος αποκατάστασης προσδιορίζεται στις 4-5 εβδομάδες. Προφανώς η κατάστασή του θα αξιολογείται κάθε εβδομάδα.