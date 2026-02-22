Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν έχει νικήσει ποτέ στην έδρα της ΑΕΛ Novibet. Τέταρτο σερί 1-1 για τον ΠΑΟΚ στην έδρα των Θεσσαλών.

Η Λάρισα δεν ήταν ποτέ «φιλόξενη» για τον ΠΑΟΚ και τον Ραζβάν Λουτσέσκου. Ο Ρουμάνος τεχνικός του Δικεφάλου δεν έχει νικήσει ποτέ στην έδρα της ΑΕΛ Novibet είτε ως προπονητής των Θεσσαλονικέων είτε όταν βρισκόταν στον πάγκο της Ξάνθης.

Ο Λουτσέσκου συνολικά με την ΑΕΛ Novibet έχει απολογισμό 6 νίκες, 4 ισοπαλίες και 2 ήττες με γκολ 18 υπέρ κι 9 κατά. Ως φιλοξενούμενος, όμως, ο απολογισμός του είναι 2 ήττες με την Ξάνθη και τέσσερις ισοπαλίες όλες με σκορ 1-1!

Αναλυτικά τα ματς του Λουτσέσκου με αντίπαλο την ΑΕΛ Novibet:

22/2/26: ΑΕΛ Novibet - ΠΑΟΚ 1-1

1/12/21: ΑΕΛ Novibet - ΠΑΟΚ 1-1 (Κύπελλο)

14/4/19: ΑΕΛ Novibet - ΠΑΟΚ 1-1

30/9/17: ΑΕΛ Novibet - ΠΑΟΚ 1-1

23/4/17: ΑΕΛ Novibet - ΑΟ Ξάνθης 1-0

2/12/15: ΑΕΛ Novibet- Skoda Ξάνθη 1-0 (Κύπελλο)