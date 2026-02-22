ΑΕΛ Novibet - ΠΑΟΚ 1-1: Ο Λουτσέσκου δεν έχει νικήσει ποτέ στη Λάρισα
Η Λάρισα δεν ήταν ποτέ «φιλόξενη» για τον ΠΑΟΚ και τον Ραζβάν Λουτσέσκου. Ο Ρουμάνος τεχνικός του Δικεφάλου δεν έχει νικήσει ποτέ στην έδρα της ΑΕΛ Novibet είτε ως προπονητής των Θεσσαλονικέων είτε όταν βρισκόταν στον πάγκο της Ξάνθης.
Ο Λουτσέσκου συνολικά με την ΑΕΛ Novibet έχει απολογισμό 6 νίκες, 4 ισοπαλίες και 2 ήττες με γκολ 18 υπέρ κι 9 κατά. Ως φιλοξενούμενος, όμως, ο απολογισμός του είναι 2 ήττες με την Ξάνθη και τέσσερις ισοπαλίες όλες με σκορ 1-1!
Αναλυτικά τα ματς του Λουτσέσκου με αντίπαλο την ΑΕΛ Novibet:
22/2/26: ΑΕΛ Novibet - ΠΑΟΚ 1-1
1/12/21: ΑΕΛ Novibet - ΠΑΟΚ 1-1 (Κύπελλο)
14/4/19: ΑΕΛ Novibet - ΠΑΟΚ 1-1
30/9/17: ΑΕΛ Novibet - ΠΑΟΚ 1-1
23/4/17: ΑΕΛ Novibet - ΑΟ Ξάνθης 1-0
2/12/15: ΑΕΛ Novibet- Skoda Ξάνθη 1-0 (Κύπελλο)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.