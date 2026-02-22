ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ 1-1: Τα highlights της αναμέτρησης (vid)
Σε ένα παιχνίδι με φοβερό τέλος, όπου αρχικά η ΑΕΛ Novibet έχασε μαγική ευκαιρία με τον Κακουτά και μετά σκόραρε με αυτογκόλ του Κένι αλλά το τέρμα δεν μέτρησε, οι «βυσσινί» αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1 με τον ΠΑΟΚ.
Ένας ΠΑΟΚ που ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο έδειχνε να είχε μείνει από δυνάμεις. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα γκολ του Χατσίδη που έκανε το 0-1 και του Σαγάλ που ισοφάρισε, αλλά και την τεράστια, μοναδική, απίστευτη ευκαιρία του Κακουτά.
