Μεγάλο παιχνίδι στην Λάρισα με την ΑΕΛ Novibet και τον ΠΑΟΚ να πετυχαίνουν από ένα γκολ και να παίρνουν από έναν βαθμό. Δείτε τις καλύτερες στιγμές του ματς.

Σε ένα παιχνίδι με φοβερό τέλος, όπου αρχικά η ΑΕΛ Novibet έχασε μαγική ευκαιρία με τον Κακουτά και μετά σκόραρε με αυτογκόλ του Κένι αλλά το τέρμα δεν μέτρησε, οι «βυσσινί» αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1 με τον ΠΑΟΚ.

Ένας ΠΑΟΚ που ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο έδειχνε να είχε μείνει από δυνάμεις. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα γκολ του Χατσίδη που έκανε το 0-1 και του Σαγάλ που ισοφάρισε, αλλά και την τεράστια, μοναδική, απίστευτη ευκαιρία του Κακουτά.