ΑΕΛ Novibet - ΠΑΟΚ: Ο Παβλένκα έγινε αναγκαστική αλλαγή
Ο ΠΑΟΚ σχεδόν σε κάθε ματς έχει κι έναν τραυματία. Στο ματς με την ΑΕΛ Novibet τραυματίστηκε ο Γίρι Παβλένκα κι έγινε αναγκαστική αλλαγή για τρίτη φορά στη διάρκεια της σεζόν.
Ο 33χρονος Τσέχος γκολκίπερ στο τέλος του ημιχρόνου τραυματίστηκε στο στήθος όταν ο Σαγάλ έπεσε πάνω του. Ο 33χρονος Τσέχος στο ημίχρονο δυσκολευόταν ν' αναπνεύσει κι έτσι ο Τσιφτσής πήρε τη θέση του με την έναρξη του δεύτερου μέρους.
Ο Παβλένκα είχε βγει ξανά στο ημίχρονο στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, όταν ο ΠΑΟΚ επικράτησε 2-1, ενώ αντικαταστάθηκε πάλι από τον Τσιφτσή στο εντός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Τότε, στο 51' τραυματίστηκε σε σύγκρουση με τον Σφιντέρσκι και πάλι ο Τσιφτσής πήρε τη θέση του.
