Νέο πρόβλημα στον ΠΑΟΚ. Ο Γίρι Παβλένκα τραυματίστηκε κι άφησε τη θέση του στον Τσιφτσή.

Ο ΠΑΟΚ σχεδόν σε κάθε ματς έχει κι έναν τραυματία. Στο ματς με την ΑΕΛ Novibet τραυματίστηκε ο Γίρι Παβλένκα κι έγινε αναγκαστική αλλαγή για τρίτη φορά στη διάρκεια της σεζόν.

Ο 33χρονος Τσέχος γκολκίπερ στο τέλος του ημιχρόνου τραυματίστηκε στο στήθος όταν ο Σαγάλ έπεσε πάνω του. Ο 33χρονος Τσέχος στο ημίχρονο δυσκολευόταν ν' αναπνεύσει κι έτσι ο Τσιφτσής πήρε τη θέση του με την έναρξη του δεύτερου μέρους.

Ο Παβλένκα είχε βγει ξανά στο ημίχρονο στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, όταν ο ΠΑΟΚ επικράτησε 2-1, ενώ αντικαταστάθηκε πάλι από τον Τσιφτσή στο εντός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Τότε, στο 51' τραυματίστηκε σε σύγκρουση με τον Σφιντέρσκι και πάλι ο Τσιφτσής πήρε τη θέση του.