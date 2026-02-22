ΑΕΛ Novibet - ΠΑΟΚ: Ο Χατσίδης άνοιξε το σκορ για τον Δικέφαλο
Ο Χατσίδης έκανε το 1-0 για τον ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΛ Novibet.
Ο ΠΑΟΚ βρήκε το γκολ κόντρα στην ΑΕΛ Novibet με τον Δημήτρη Χατσίδη.
Ο Μιχαηλίδης έβγαλε την μπαλιά στην πλάτη της άμυνας, ο Γιακουμάκης από αριστερά γύρισε, ο Αναγνωστόπουλος δεν κατάφερε ν' απομακρύνει και ο 19χρονος εξτρέμ του ΠΑΟΚ με το στήθος την έσπρωξε στα δίχτυα για το 1-0.
Το γκολ του ΠΑΟΚ
