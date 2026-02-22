Πανσερραϊκός - Βόλος 2-1: Τα highlights της αναμέτρησης
Ο Πανσερραϊκός νίκησε 2-1 τον Βόλο και διατήρησε τις όποιες ελπίδες έχει για παραμονή.
Ο Βόλος ξεκίνησε καλύτερα και μέχρι το 15' ήταν πιο απειλητικός. Στην πρώτη του φάση, ωστόσο, ο Πανσερραϊκός βρήκε γκολ. Στο 19' από πλάγιο του Φέλτες η μπάλα έφτασε στον Τεϊσέιρα, αυτός με τη μία έδωσε στον Ριέρα, ο οποίος με δεξί πλασέ νίκησε τον Σιαμπάνη για το 1-0.
Στο 30' ήρθε η ισοφάριση για τον Βόλο. Εκπληκτική μπαλιά του Μπουζούκη, ο Τζόκα βγήκε στην πλάτη της άμυνας και με δεξί πλασέ παρά την πίεση του Λύρατζη έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία για το 1-1.
Το ημίχρονο έκλεισε με μεγάλη ευκαιρία για τον Πανσερραϊκό. Στο 40' ο Τεϊσέιρα με το αριστερό σούταρε άτσαλα, η μπάλα πήγε πλάγια δεξιά, ο Μπεν Σαλάμ έκανε τη σέντρα, ο Τσαούσης έπιασε το αριστερό σουτ στην κίνηση και η μπάλα βρήκε στο αριστερό δοκάρι.
Οι φιλοξενούμενοι στο 54' είχαν μία ακόμα τελική. Γύρισμα του Αμπάντα από αριστερά, ο Γρόσδης από το ύψος του πέναλτι με το αριστερό σούταρε ψηλά άουτ.
Ο Πανσερραϊκός πάλι στην πρώτη του φάση στο δεύτερο ημίχρονο βρήκε γκολ για το προβάδισμα. Στο 55' βαθιά μπαλιά του Φέλτες, ο Ριέρα εκτός περιοχής ολομόναχος έδωσε δεξιά στον Μπεν Σαλάμ κι αυτός με δεξί πλασέ έκανε το 2-1.
Ο Πανσερραϊκός κρατούσε τη νίκη, ο Βόλος αναζητούσε το 2-2 και στο 92' ο Κατοίκος έδωσε πέναλτι υπέρ των φιλοξενούμενων. Σέντρα του Σόρια από δεξιά, ο Αμπάντα σούταρε με το αριστερό, η μπάλα βρήκε στο πρόσωπο του Λύρατζη κι έφυγε κόρνερ. Ο Κατοίκος καταλόγισε πέναλτι, προφανώς για χέρι, αλλά ο Παπαπέτρου τον κάλεσε στο VAR κι άλλαξε φυσικά η απόφαση, αφού δεν υπήρχε παράβαση.
Τα highlights της αναμέτρησης
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.