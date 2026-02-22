Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης Πανσερραϊκός - Βόλος 2-1.

Ο Πανσερραϊκός νίκησε 2-1 τον Βόλο και διατήρησε τις όποιες ελπίδες έχει για παραμονή.

Ο Βόλος ξεκίνησε καλύτερα και μέχρι το 15' ήταν πιο απειλητικός. Στην πρώτη του φάση, ωστόσο, ο Πανσερραϊκός βρήκε γκολ. Στο 19' από πλάγιο του Φέλτες η μπάλα έφτασε στον Τεϊσέιρα, αυτός με τη μία έδωσε στον Ριέρα, ο οποίος με δεξί πλασέ νίκησε τον Σιαμπάνη για το 1-0.

Στο 30' ήρθε η ισοφάριση για τον Βόλο. Εκπληκτική μπαλιά του Μπουζούκη, ο Τζόκα βγήκε στην πλάτη της άμυνας και με δεξί πλασέ παρά την πίεση του Λύρατζη έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία για το 1-1.

Το ημίχρονο έκλεισε με μεγάλη ευκαιρία για τον Πανσερραϊκό. Στο 40' ο Τεϊσέιρα με το αριστερό σούταρε άτσαλα, η μπάλα πήγε πλάγια δεξιά, ο Μπεν Σαλάμ έκανε τη σέντρα, ο Τσαούσης έπιασε το αριστερό σουτ στην κίνηση και η μπάλα βρήκε στο αριστερό δοκάρι.

Οι φιλοξενούμενοι στο 54' είχαν μία ακόμα τελική. Γύρισμα του Αμπάντα από αριστερά, ο Γρόσδης από το ύψος του πέναλτι με το αριστερό σούταρε ψηλά άουτ.

Ο Πανσερραϊκός πάλι στην πρώτη του φάση στο δεύτερο ημίχρονο βρήκε γκολ για το προβάδισμα. Στο 55' βαθιά μπαλιά του Φέλτες, ο Ριέρα εκτός περιοχής ολομόναχος έδωσε δεξιά στον Μπεν Σαλάμ κι αυτός με δεξί πλασέ έκανε το 2-1.

Ο Πανσερραϊκός κρατούσε τη νίκη, ο Βόλος αναζητούσε το 2-2 και στο 92' ο Κατοίκος έδωσε πέναλτι υπέρ των φιλοξενούμενων. Σέντρα του Σόρια από δεξιά, ο Αμπάντα σούταρε με το αριστερό, η μπάλα βρήκε στο πρόσωπο του Λύρατζη κι έφυγε κόρνερ. Ο Κατοίκος καταλόγισε πέναλτι, προφανώς για χέρι, αλλά ο Παπαπέτρου τον κάλεσε στο VAR κι άλλαξε φυσικά η απόφαση, αφού δεν υπήρχε παράβαση.

Τα highlights της αναμέτρησης