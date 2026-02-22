Οι Ριέρα και Σαλάμ βρήκαν δίχτυα, ο Πανσερραϊκός με το 2-1 επί του Βόλου βρήκε τρίποντο και τα «λιοντάρια» συνεχίζουν να ελπίζουν στη δύσκολη αποστολή για την αποφυγή του υποβιβασμού.

Ο Πανσερραϊκός αν και κάνει κάκιστη σεζόν έχει μαθηματικά ελπίδες για την παραμονή. Ο Βόλος με σειρά του παλεύει εδώ και καιρό να διατηρηθεί στα playoffs των θέσεων 5-8. Οι Σερραίοι, λοιπόν, για να συνεχίσουν να ελπίζουν έπρεπε να νικήσουν την ομάδα της Μαγνησίας και το έπραξαν με σκορ 2-1 και πρωταγωνιστές τους Ριέρα, Μπεν Σαλάμ και Τεϊσέιρα. Ο Βόλος αντίθετα, υπέστη μία ακόμα ήττα και κάνει ό,τι μπορεί για να πάει στα playouts...

Η διάταξη των ομάδων

Ο Πανσερραϊκός είχε τον Τιναλίνι στο τέρμα, τριάδα στην άμυνα τους Φέλτες, Ντε Μάρκο, Κάλινιν, δεξί μπακ χαφ ήταν ο Λύρατζης κι αριστερό ο Τσαούσης. Στα χαφ οι Ομεονγκά, Δοϊρανλής, Μπεν Σαλάμ και ο Ριέρα έπαιξε κοντά στον Τεϊσέιρα.

Ο Βόλος είχε τον Σιαμπάνη στο τέρμα, δεξί μπακ ήταν ο Σόρια, αριστερό ο Φορτούνα και στόπερ οι Κάργας, Χέρμανσον. Στα χαφ οι Γρόσδης, Μπουζούκης, αριστερά ο Τζόκα, δεξιά ο Γκονζάλες και ο Χουάνπι πίσω από τον Ουρτάδο.

Γκολ ο Ριέρα

Ο Βόλος ξεκίνησε καλύτερα και μέχρι το 15' ήταν πιο απειλητικός. Στο 9' γυριστό σουτ του Τζόκα από το ύψος του πέναλτι κόντραρε κι έφυγε εκτός εστίας. Στο 11' φάουλ από αριστερά του Χουάνπι, κεφαλιά του Κάργα, δεν πρόλαβε στην προβολή στη μικρή περιοχή ο Ουρτάδο. Στο 14' το αριστερό σουτ του Γκονζάλες απέκρουσε ο Τιναλίνι, ο οποίος έκανε το ίδιο στο 16' σε δεξί σουτ του Ουρτάδο εκτός περιοχής.

Στην πρώτη του φάση ο Πανσερραϊκός βρήκε γκολ. Στο 19' από πλάγιο του Φέλτες η μπάλα έφτασε στον Τεϊσέιρα, αυτός με τη μία έδωσε στον Ριέρα, ο οποίος με δεξί πλασέ νίκησε τον Σιαμπάνη για το 1-0.

Απάντησε ο Τζόκα

Στο 27' ο Φέλτες έκανε μία φοβερή ατομική ενέργεια, αλλά το σουτ που επιχείρησε από το ημικύκλιο σταμάτησε στον Κάργα. Στο 30' ήρθε η ισοφάριση για τον Βόλο. Εκπληκτική μπαλιά του Μπουζούκη, ο Τζόκα βγήκε στην πλάτη της άμυνας και με δεξί πλασέ παρά την πίεση του Λύρατζη έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία για το 1-1.

Το ημίχρονο έκλεισε με μεγάλη ευκαιρία για τον Πανσερραϊκό. Στο 40' ο Τεϊσέιρα με το αριστερό σούταρε άτσαλα, η μπάλα πήγε πλάγια δεξιά, ο Μπεν Σαλάμ έκανε τη σέντρα, ο Τσαούσης έπιασε το αριστερό σουτ στην κίνηση και η μπάλα βρήκε στο αριστερό δοκάρι.

Μπεν Σαλάμ και 2-1

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με αλλαγή για τον Βόλο, αφού πέρασε αριστερό μπακ ο Αμπάντα και φάση στα 35''. Ο Γρόσδης έκανε το αριστερό σουτ εκτός περιοχής και η μπάλα έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Οι φιλοξενούμενοι στο 54' είχαν μία ακόμα τελική. Γύρισμα του Αμπάντα από αριστερά, ο Γρόσδης από το ύψος του πέναλτι με το αριστερό σούταρε ψηλά άουτ.

Ο Πανσερραϊκός πάλι στην πρώτη του φάση στο δεύτερο ημίχρονο βρήκε γκολ για το προβάδισμα. Στο 55' βαθιά μπαλιά του Φέλτες, ο Ριέρα εκτός περιοχής ολομόναχος έδωσε δεξιά στον Μπεν Σαλάμ κι αυτός με δεξί πλασέ έκανε το 2-1.

Ο Μπράτσος πέρασε Λάμπρου και Τσοκάνη στο ματς, ενώ ο Σαραγόσα γύρισε πιο πίσω τον Ριέρα κι έβαλε τον Καρέλη δίπλα στον Τεϊσέιρα. Στο 65' φάουλ του Τσαούση, προβολή του Ντε Μάρκο αρκετά μέτρα άουτ η μπάλα στην πρώτη καλή φάση μετά το 2-1. Στο 67' το αριστερό σουτ του Χουάνπι από το ημικύκλιο ήταν πολύ άστοχο.

Ο Μπράτσος πέρασε στο γήπεδο και τον Κόμπα, ο οποίος παραλίγο να ισοφαρίσει με την είσοδό του. Στο 73' φοβερή μπαλιά του Τζόκα στον Κόμπα, ο Λύρατζης φάνηκε να βρίσκει ελάχιστα τη μπάλα και ο μέσος του Βόλου σούταρε ψηλά άουτ. Οι τελικές σ' εκείνο το σημείο ήταν 10-6 υπέρ του Βόλου, ο οποίος είχε κατοχή 68%, όμως, ο Πανσερραϊκός ήταν μπροστά στο σκορ με 2-1, ενώ είχε και δοκάρι.

Ακυρώθηκε πέναλτι

Ο Πανσερραϊκός κρατούσε τη νίκη, ο Βόλος αναζητούσε το 2-2 και στο 92' ο Κατοίκος έδωσε πέναλτι υπέρ των φιλοξενούμενων. Σέντρα του Σόρια από δεξιά, ο Αμπάντα σούταρε με το αριστερό, η μπάλα βρήκε στο πρόσωπο του Λύρατζη κι έφυγε κόρνερ. Ο Κατοίκος καταλόγισε πέναλτι, προφανώς για χέρι, αλλά ο Παπαπέτρου τον κάλεσε στο VAR κι άλλαξε φυσικά η απόφαση, αφού δεν υπήρχε παράβαση.

MVP: Ο Αντριάν Ριέρα άνοιξε το σκορ με ψύχραιμο πλασέ και είχε την ασίστ στο δεύτερο γκολ του Μπεν Σαλαμ.

Στο ύψος τους: Ο Μπεν Σαλάμ αξιοποίησε την ασίστ του Ριέρα κι έδωσε τη νίκη στον Πανσερραϊκό. Ο Φέλτες, παράλληλα, ήταν αυτός που ξεκίνησε τα δύο γκολ. Στο πρώτο με τη γρήγροη εκτέλεση του πλαγίου και στο δεύτερο με τη θαυμάσια μπαλιά στον Ριέρα.

Αδύναμος κρίκος: Ο Γκονζάλες εκτός από ένα σουτ δεν μπόρεσε να απειλήσει την αντίπαλη άμυνα και το ίδιο και ο Χουάνπι. Μεσοεπιθετικά περίμενε πολλά ο Βόλος από τους δύο παίκτες και δεν πήρε τίποτα.

Η γκάφα: Όλη η άμυνα του Βόλοι κοιμήθηκε στα δύο γκολ. Το ότι δέχθηκε δύο γκολ η ομάδα του Μπράτσου σε τετ α τετ και σε οργανωμένη άμυνα λέει πολλά.

Το στραγάλι: Ο Κατοίκος στο 92' είδε... χέρι του Λύρατζη κι έδωσε πέναλτι για τον Βόλο. Τον έσωσε ο Παπαπέτρου, αφού η μπάλα βρήκε στο κεφάλι του Λύρατζη μετά το σουτ του Αμπάντα. Στο υπόλοιπο κομμάτι του αγώνα δεν είχε ιδιαίτερα λάθη.

Το ταμείο του GAZZETTA: Ο Πανσερραϊκός ήταν πιο αποτελεσματικός και είχε ποιότητα στις τελικές που του παρουσιάστηκαν. Ο Βόλος ήταν φλύαρος, άχρωμος για μία ακόμα φορά και μοιραία ηττήθηκε.

Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Κάλινιν, Λύρατζης, Τσαούσης, Ομεονγκά, Δοϊρανλής (60' Καρέλης), Μπεν Σαλάμ (84' Λιάσος), Ριέρα (90' Γκελασβίλι), Τεϊσέιρα.

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Σόρια, Κάργας, Χέρμανσον (80' Μακνί), Φορτούνα (46' Αμπάντα), Γρόσδης (61' Τσοκάνης), Μπουζούκης (71' Κόμπα), Τζόκα, Γκονζάλες (61' Λάμπρου), Χουάνπι, Ουρτάδο.