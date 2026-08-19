Το εισιτήριο για την League Phase του Κυπέλλου πήρε ο Πανσερραϊκός με τα... λιοντάρια να επικρατούν με 2-1 του Πανθρακικού με γκολ στις καθυστερήσεις.

Λύτρωση στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων για τον Πανσερραϊκό στο ματς Κυπέλλου με τον Πανθρακικό. Τα... λιοντάρια επικράτησαν με 2-1 και προκρίθηκαν στην League Phase της διοργάνωσης.

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ανοίξουν πολύ νωρίς το σκορ και συγκεκριμένα μόλις στο 4' με τον Αλεξανδρόπουλο δείχνοντας πως θα έφταναν άνετα στην πρόκριση. Κάτι που όσον αφορά την άνεση σίγουρα δεν έγινε με την ομάδα της Κομοτηνής να ισοφαρίζει στο 24' με τον Γκορντεζιάνι.

Το 1-1 έμεινε ως το τέλος του ημιχρόνου και όλα έδειχναν πως θα έμενε και μέχρι το τέλος του αγώνα, κάτι που αν γινόταν θα οδηγούσε τις δύο ομάδες στην διαδικασία των πέναλτι. Ένα πέναλτι όμως που κέρδισαν οι γηπεδούχοι στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων και εκτέλεσε εύστοχα ο Πασσάς διαμόρφωσε το τελικό 2-1 και έδωσε την πρόκριση στον Πανσερραϊκό.

Οι συνθέσεις του αγώνα

Πανσερραϊκός (Αλέκος Βοσνιάδης): Τινάλινι, Τάχατος, Ηλιάδης, Οικονόμου (81′ Στάικος), Τεϊχέιρα, Πασάς, Παντελάκης, Αρμουγκόμ (69′ Μορέιρα), Τσέλιος (60′ Βερνάρδος), Ρουμιάντσεβ, Αδάμ (60′ Μασκανάκης).

Πανθρακικός (Κώστας Γεωργιάδης): Παϊτέρης, Λαρέα, Πέιος (69′ Ιγκνάτιους), Βουτσάς, Κολλαράς, Ζιούλης, Αθανασακόπουλος, Ντεμπρόβα (69′ Σεβαστίδης), Ντουμάνης, Γκορτετζιάνι, Νότας.