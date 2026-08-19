Ο Πανσερραϊκός επανεντάσσει στο δυναμικό του τον Πασχάλη Στάικο, ο οποίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την ομάδα των Σερρών.

Τη φανέλα του Πανσερραϊκού θα φορέσει ξανά ο Πασχάλης Στάικος, με τον 30χρονο χαφ να εντάσσεται και πάλι στην ομάδα των Λιονταριών. Ο ίδιος είχε πανηγυρίσει ένα πρωτάθλημα στη Superleague 2, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε για να αγωνιστεί στην ΑΕΛ.

Η ομάδα των Σερρών, καλοσώρισε τον Έλληνα αμυντικό, του οποίου το βιογραφικό περιλαμβάνει επίσης τους ΟΦΗ και Παναθηναϊκό.

Η ανακοίνωση της ομάδας

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Πασχάλη Στάϊκο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας και θα φορέσει την και πάλι φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος, στον δρόμο για την επιστροφή στην Super League.

Ο Πασχάλης Στάϊκος γεννήθηκε στις 08 Φεβρουαρίου 1996 στην Δράμα, έχει ύψος 1.78 εκ. και αγωνίζεται ως αμυντικός χαφ, ενώ πέρυσι αγωνίστηκε στην ΑΕΛ. Από τον Ιανουάριο του 2023 έως το 2025 αγωνίστηκε στον Πανσερραϊκό έχοντας 79 συμμετοχές, 6 γκολ και 1 ασίστ πανηγυρίζοντας και ένα πρωτάθλημα Super League2.

Αναδείχθηκε από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, ήταν αρχηγός της ομάδας U19 και φυσικά υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο μετρώντας 23 συμμετοχές στα τρία χρόνια που ήταν μέλος της πρώτης ομάδας. Το 2019 μετακόμισε στο Ηράκλειο για λογαριασμό του ΟΦΗ, καταγράφοντας συνολικά 82 συμμετοχές και 4 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Έχει υπάρξει διεθνής με τις Εθνικές ομάδες Νέων και Ελπίδων.

Πασχάλη καλώς ήρθες και πάλι στην οικογένεια των Λιονταριών».

