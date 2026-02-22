ΟΦΗ - Παναθηναϊκός: Που θα δείτα τα παιχνίδια της Superleague
Η 22η αγωνιστική της Stoiximan Superleague ολοκληρώνεται σήμερα Κυριακή (22/2) με όλους τους «μεγάλους» πλην του Ολυμπιακοϋ (2-0 τον Παναιτωλικό χθες) να αγωνίζονται.
Την αρχή κάνει στις 16:00 (Cosmote Sport 1) ο Παναθηναϊκός, που φιλοξενείται από τον ΟΦΗ σε μια δύσκολη αποστολή με στόχο να διατηρήσει τις ελπίδες για είσοδο στην τετράδα. Την ίδια ώρα (16:00, Novasports Prime), ο Πανσερραϊκός περιμένει τον Βόλο.
Ακολουθεί στις 18:00 (Cosmote Sport 2) η απαιτητική εκτός έδρας δοκιμασία του ΠΑΟΚ στην έδρα της ΑΕΛ Novibet, ενώ στις 19:00 (Novasports Prime) ο συμπολίτης Άρης υποδέχεται την Κηφισιά. Το μενού ολοκληρώνεται στις 20:00 (Cosmote Sport 1), με το ΑΕΚ - Λεβαδειακός και την Ένωση να θέλει με νίκη την επιστροφή στην κορυφή της βαθμολογίας.
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- ΟΦΗ - Παναθηναϊκός (16:00, Cosmote Sport 1)
- Πανσερραϊκός - Βόλος (16:00, Novasports Prime)
- ΑΕΛ Novibet - ΠΑΟΚ (18:00, Cosmote Sport 2)
- Άρης - Κηφισιά (19:00, Novasports Prime)
- ΑΕΚ - Λεβαδειακός (20:00, Cosmote Sport 1)
