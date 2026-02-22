Ο ΠΑΟΚ θα μπει στην AEL FC Arena με μοναδικό στόχο τη νίκη απέναντι στην ΑΕΛ Novibet, με τον Χόρχε Σάντσες έτοιμο για ντεμπούτο σε μια κρίσιμη καμπή της σεζόν.

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στη Λάρισα εκεί όπου σήμερα το απόγευμα (18:00) θα αντιμετωπίσει την ΑΕΛ Novibet στην AEL FC Arena (22η αγωνιστική Super League), κουβαλώντας μαζί του κάτι περισσότερο από την ανάγκη μιας απλής νίκης.

Οι «ασπρόμαυροι» γνωρίζουν πως το πρωτάθλημα έχει μπει σε σημείο όπου τα περιθώρια στενεύουν επικίνδυνα και κάθε βαθμολογική απώλεια κοστίζει διπλά.

Με τον Ολυμπιακό να έχει ήδη κάνει τη δουλειά του απέναντι στον Παναιτωλικό και την ΑΕΚ να ακολουθεί με δικό της εντός έδρας παιχνίδι, ο «Δικέφαλος» δεν έχει την πολυτέλεια να κοιτάξει αλλού. Η επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα αποτελεί μονόδρομο, όχι μόνο για τη βαθμολογία αλλά και για την ψυχολογία μιας ομάδας που βρίσκεται εδώ και εβδομάδες σε διαρκή αγωνιστική ένταση, ανάμεσα σε ντέρμπι και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, το βλέμμα στρέφεται πάνω σε ένα νέο πρόσωπο: τον Χόρχε Σάντσες. Ο Μεξικανός δεξιός μπακ, που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη Νέα Μεσημβρία στις 6 Φεβρουαρίου και ενσωματώθηκε άμεσα στο πρόγραμμα της ομάδας, ετοιμάζεται να πάρει την πρώτη του γεύση από ελληνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Από την πρώτη στιγμή έδειξε να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον στο οποίο έρχεται. «Με φωνάζουν ο κύριος με τα επτά πνευμόνια, θέλω να κερδίσω τίτλους με τον ΠΑΟΚ», ήταν το μήνυμά του στην πρώτη του συνέντευξη, μια φράση που αποτύπωσε τη νοοτροπία με την οποία πατά στη Θεσσαλονίκη.

Το ντεμπούτο του μοιάζει σχεδόν δεδομένο, με τον ίδιο να επιλέγει το «35» στην πλάτη — έναν αριθμό που, όπως είπε χαμογελώντας στους ανθρώπους της ομάδας, συμβολίζει την επιθυμία του να μείνει στον σύλλογο μέχρι τα 35 του χρόνια. Πέρα από τον συμβολισμό, η παρουσία του έρχεται να δώσει ουσιαστικές ανάσες στον Τζόντζο Κένι, έναν από τους πιο επιβαρυμένους ποδοσφαιριστές του φετινού ΠΑΟΚ, που ετοιμάζεται να απουσιάσει μόλις για δεύτερη φορά μέσα στο 2026.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου συνεχίζει την προσφιλή του τακτική, κρατώντας κλειστά τα χαρτιά και χωρίς ανακοίνωση αποστολής, ωστόσο τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα. Οι απουσίες παραμένουν πολλές και σημαντικές. Εκτός βρίσκονται οι Λόβρεν, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Μεϊτέ, Πέλκας και Ντεσπόντοφ, γεγονός που περιορίζει τις επιλογές αλλά ταυτόχρονα καθιστά ξεκάθαρο το πλαίσιο μέσα στο οποίο καλείται να κινηθεί ο Ρουμάνος τεχνικός.

Αυτό σημαίνει πως παίκτες όπως ο Ζίβκοβιτς, ο Τάισον και ο Μιχαηλίδης αναμένεται να συνεχίσουν με αυξημένο ρόλο, ενώ ο Ζαφείρης επιστρέφει στη φυσική του θέση ως εσωτερικός χαφ, προσφέροντας μεγαλύτερη ισορροπία στον άξονα. Στη γραμμή κρούσης επιστρέφει και ο Γιακουμάκης, μετά την απουσία του στο ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Θέλτα, δίνοντας ξανά σημείο αναφοράς στην επίθεση.