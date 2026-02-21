Ο Λεβαδειακός δεν ανακοίνωσε αποστολή για το ματς με την ΑΕΚ.

Ο Λεβαδειακός ταξίδεψε στην Αθήνα για μια απαιτητική εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στην ΑΕΚ, σε ένα παιχνίδι που συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον.

Η ομάδα της Βοιωτίας καλείται να δείξει συγκέντρωση και πειθαρχία απέναντι στην Ένωση που καίγεται για την παραμονή στην κορυφή. Βασικό ζητούμενο για τον Λεβαδειακό θα είναι η σωστή αμυντική λειτουργία και η εκμετάλλευση των αντεπιθέσεων. Ένα θετικό αποτέλεσμα θα διατηρήσει τον Λεβαδειακό σε θέση ισχύος για την είσοδο στην τετράδα.

Ο Μπάλτσι, ο οποίος απουσίασε με τον Ολυμπιακό, λόγω τιμωρίας, εξέτισε την ποινή του κι επιστρέφει στην ενδεκάδα. Αντίθετα, εκτός είναι ο φορ Όζμπολτ, που αποβλήθηκε στο ματς με τους Πειραιώτες.

Η πιθανή ενδεκάδα είναι η εξής: Στο τέρμα ο Λοντίγκιν, δεξί μπακ ο Τσάπρας, αριστερό ο Βήχος και στόπερ οι Μάγκνουσον, Λιάγκας με τον Κορνέζο να διεκδικεί θέση αντί του δεύτερου που είχε έναν τραυματισμό το τελευταίο διάστημα.

Στα χαφ θα είναι οι Τσόκαϊ, Κωστή, δεξιά ο Παλάσιος, αριστερά ο Βέρμπιτς και ο Μπάλτσι πίσω από τον Πεντρόσο.