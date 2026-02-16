Νικολαΐδης: «Δεν είναι καν φάουλ στον Τζολάκη, ούτε καν επικίνδυνο παίξιμο για κίτρινη κάρτα»
Ο Ντέμης Νικολαΐδης μιλώντας στην εκπομπή Monday FC της NOVA τόνισε πως δεν έπρεπε να δοθεί αποβολή με δεύτερη κίτρινη στον Όζμπολτ στο Λεβαδειακός-Ολυμπιακός. Όπως ανέφερε, «δεν υπάρχει καν φάουλ» στον Τζολάκη από τον επιθετικό των Βοιωτών, «ούτε καν επικίνδυνο παίξιμο για να δοθεί κίτρινη».
Ο Νικολαΐδης τόνισε πως σε αυτές τις περιπτώσεις θα έπρεπε να αλλάξει ο κανονισμός και να παρεμβαίνει το VAR, υποστηρίζοντας πως ο διαιτητής οδηγήθηκε σε λάθος από την αντίδραση του Τζολάκη.
«Πρέπει να επεμβαίνει το VAR στη δεύτερη κίτρινη που γίνεται κόκκινη. Οδηγήθηκε σε λάθος ο διαιτητής από την αντίδραση του Τζολάκη. Μπορούμε να το διορθώσουμε αν θα μπορούσε να επέμβει το VAR εκεί. Αν το αλλάξουν αυτό, θα έδινε λύση», είπε αρχικά και πρόσθεσε:
«Κάνει τάκλιν μακριά από τον Τζολάκη για να μην τον χτυπήσει για να κοντράρει την μπάλα ο Όζμπολτ. Στο τελείωμα, ίσως να τον ακούμπησε στην πλάτη το πόδι του. Δεν είναι καν φάουλ αυτό. Δεν είναι καν επικίνδυνο παίξιμο, δεν είναι για κίτρινη κάρτα».
