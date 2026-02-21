Ολυμπιακός - Παναιτωλικός: Το Ραμαζάνι του Ελ Καμπί, έτρωγε στον πάγκο ο Μαροκινός επιθετικός
Την περίοδο που διανύουμε οι Μουσουλμάνοι τηρούν το Ραμαζάνι. Πρόκειται για τον ένατο μήνα του μουσουλμανικού έτους και είναι από τους πιο σημαντικούς στη μουσουλμανική θρησκεία καθώς οι πιστοί ακολουθούν μία συγκεκριμένη νηστεία.
Σε αυτόν τον μήνα, απαγορεύεται ρητά κάθε είδους τροφής, ακόμη και νερό από την ανατολή του ήλιου μέχρι τη δύση του.
Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί που ακολουθεί το Ραμαζάνι αυτή τη χρονική περίοδο ήταν στον πάγκο των ερυθρόλευκων στο Ολυμπιακός - Παναιτωλικός, περνώντας αλλαγή στο 70' στη θέση του Ταρέμι.
Κάποια στιγμή στο δεύτερο μέρος μετά τη δύση του ηλίου και πριν περάσει στον αγωνιστικό χώρο, ο Μαροκινός επιθετικός των ερυθρόλευκων έτρωγε και έπινε νερό τηρώντας τη μουσουλμανική νηστεία.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.