Ο επιθετικός του Ολυμπιακού, Αγιούμπ Ελ Καμπί έτρωγε στον πάγκο στο δεύτερο μέρος με τον Παναιτωλικό μετά τη δύση του ηλίου, τηρώντας τη μουσουλμανική νηστεία.

Την περίοδο που διανύουμε οι Μουσουλμάνοι τηρούν το Ραμαζάνι. Πρόκειται για τον ένατο μήνα του μουσουλμανικού έτους και είναι από τους πιο σημαντικούς στη μουσουλμανική θρησκεία καθώς οι πιστοί ακολουθούν μία συγκεκριμένη νηστεία.

Σε αυτόν τον μήνα, απαγορεύεται ρητά κάθε είδους τροφής, ακόμη και νερό από την ανατολή του ήλιου μέχρι τη δύση του.

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί που ακολουθεί το Ραμαζάνι αυτή τη χρονική περίοδο ήταν στον πάγκο των ερυθρόλευκων στο Ολυμπιακός - Παναιτωλικός, περνώντας αλλαγή στο 70' στη θέση του Ταρέμι.

Κάποια στιγμή στο δεύτερο μέρος μετά τη δύση του ηλίου και πριν περάσει στον αγωνιστικό χώρο, ο Μαροκινός επιθετικός των ερυθρόλευκων έτρωγε και έπινε νερό τηρώντας τη μουσουλμανική νηστεία.