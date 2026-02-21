ΟΦΗ: Χωρίς Μπόρχα κόντρα στον Παναθηναϊκό
O ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο κεκλεισμένων των θυρών Παγκρήτιο Στάδιο. Αναμενόμενα, ο Χρήστος Κόντης δεν μπορεί να υπολογίζει στον Μπόρχα Γκονθάλεθ, ο οποίος συνέχισε θεραπεία, λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό.
Από εκεί και πέρα, θεραπεία έκανε για ακόμα μια μέρα ο Ζήσης Καραχάλιος, ο οποίος παραμένει εκτός λόγω χτυπήματος στον τετρακέφαλο στο ματς με τον Παναιτωλικό, ενώ ο Χουάν Νέιρα παρόλο που είναι αγωνιστικά έτοιμος έχει δηλωθεί να εκτίσει ποινή καρτών.
Τέλος στην αποστολή επέστρεψε ο Λέβαν Σενγκέλια, ο οποίος έλειψε από το προηγούμενο ματς με την Κηφισιά, ενώ δεν συμπεριλήφθηκε ο Τιάγκο Ρομάνο.
H αποστολή του ΟΦΗ
Λίλο, Κατσικάς, Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Αθανασίου, Μαρινάκης, Κωστούλας, Χατζηθεοδωρίδης, Πούγγουρας, Χριστόπουλος, Λαμπρόπουλος, Καινουργιάκης, Κανελλόπουλος, Βούκοτιτς, Ανδούτσος, Αποστολάκης, Μπαΐνοβιτς, Σαλσέδο, Φούντας, Νους, Σενγκέλια, Θεοδοσουλάκης, Ισέκα
