H αποστολή του ΟΦΗ για το εντός έδρας παιχνίδι της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, κόντρα στον Παναθηναϊκό (22/2, 16:00).

O ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο κεκλεισμένων των θυρών Παγκρήτιο Στάδιο. Αναμενόμενα, ο Χρήστος Κόντης δεν μπορεί να υπολογίζει στον Μπόρχα Γκονθάλεθ, ο οποίος συνέχισε θεραπεία, λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό.

Από εκεί και πέρα, θεραπεία έκανε για ακόμα μια μέρα ο Ζήσης Καραχάλιος, ο οποίος παραμένει εκτός λόγω χτυπήματος στον τετρακέφαλο στο ματς με τον Παναιτωλικό, ενώ ο Χουάν Νέιρα παρόλο που είναι αγωνιστικά έτοιμος έχει δηλωθεί να εκτίσει ποινή καρτών.

Τέλος στην αποστολή επέστρεψε ο Λέβαν Σενγκέλια, ο οποίος έλειψε από το προηγούμενο ματς με την Κηφισιά, ενώ δεν συμπεριλήφθηκε ο Τιάγκο Ρομάνο.

H αποστολή του ΟΦΗ

Λίλο, Κατσικάς, Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Αθανασίου, Μαρινάκης, Κωστούλας, Χατζηθεοδωρίδης, Πούγγουρας, Χριστόπουλος, Λαμπρόπουλος, Καινουργιάκης, Κανελλόπουλος, Βούκοτιτς, Ανδούτσος, Αποστολάκης, Μπαΐνοβιτς, Σαλσέδο, Φούντας, Νους, Σενγκέλια, Θεοδοσουλάκης, Ισέκα