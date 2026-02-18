Το Διαιτητικό Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε την αίτηση του ΟΦΗ για αναστολή εκτέλεσης της ποινής από τη ΔΕΑΒ και συνεπώς το ματς με τον Παναθηναϊκό θα γίνει δίχως κόσμο.

Ο κύβος ερρίφθη. Παρά τις έγκαιρες ενέργειες από πλευράς ΟΦΗ για αναστολή της ποινής της ΔΕΑΒ το παιχνίδι με ερχόμενο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο Παγκρήτιο Στάδιο θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Το Διαιτητικό Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε την αίτηση των Κρητικών για αναστολή εκτέλεσης της ποινής από τη ΔΕΑΒ, κάτι που σημαίνει ότι οριστικά το ματς της ερχόμενης Κυριακής (22/2, 16:00) με τον Παναθηναϊκό θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Αξιοσημείωτο πως από τη στιγμή που πρόκειται για διοικητικό δικαστήριο, στο επίπεδο συζήτησης προσωρινής διαταγής, δεν υπάρχει καν σκεπτικό και απλώς ανακοινώθηκε η τελική απόφαση.