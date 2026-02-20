Ο ΟΦΗ και η Minoan Lines βρήκαν την καλύτερη δυνατή λύση για την ακτοπλοϊκή εκδρομή των Ομιλιτών για τον τελικό Κυπέλλου, η οποία θα εξυπηρετήσει περίπου 2.000 φιλάθλους.

Βγήκε ο «λευκός καπνός» στις επικοινωνίες του ΟΦΗ με τις Μινωικές γραμμές για την ακτοπλοϊκή εκδρομή Κρητικών φιλάθλων για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με τον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, στις 25 Απριλίου.

Μετά την επικοινωνία του αντιπροέδρου της ΠΑΕ, Ηλία Πουρσανίδη, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Minoan Lines, Λουκά Σιγάλα, βρέθηκε (όπως και στον περσινό τελικό) η καλύτερη δυνατή επιλογή για την ακτοπλοϊκή μετακίνηση των Ομιλιτών για τον τελικό, από την οποία θα εξυπηρετηθούν περίπου 2.000 άτομα.

Το πλοίο που θα αναχωρήσει από την Κρήτη το βράδυ της παραμονής του ματς (24/4) θα προσεγγίσει εκτάκτως στο λιμάνι του Βόλου για χάρη του ΟΦΗ και της καλύτερης εξυπηρέτησης των φιλάθλων του. Το πακέτο είναι στην καλύτερη δυνατή τιμή και περιλαμβάνει εκτός από το εισιτήριο του πλοίου και τη μεταφορά με πούλμαν από το λιμάνι του Βόλου στο γήπεδο και αντίστροφα μετά τη λήξη του μεγάλου ματς, σε συνεργασία με το ταξιδιωτικό πρακτορείο CTRS.

Οι Ομιλίτες που θα βρίσκονται στο πλοίο θα αφιχθούν εγκαίρως στον Βόλο για να είναι στις εξέδρες τουλάχιστον δύο ώρες πριν τη σέντρα. Την ακτοπλοϊκή εκδρομή, όπως και πέρυσι στον τελικό, τη διαχειρίζονται πλέον οι Λέσχες φίλων ΟΦΗ, οι οποίες έχουν αποδείξει ότι μπορούν να εγγυηθούν για την ομαλή εξέλιξη και επιτυχία της. Συνεπώς όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ακτοπλοϊκή εκδρομή θα πρέπει να περιμένει την επόμενη ενημέρωση από τις Λέσχες, στις οποίες και θα απευθύνονται.

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, ο προγραμματισμός αυτού του ταξιδιού δεν ήταν μια εύκολη διαδικασία, από τη στιγμή που ο Βόλος δεν έχει ακτοπλοϊκή σύνδεση με το Ηράκλειο. Από την πλευρά τους οι Μινωικές γραμμές έδειξαν ότι θέλουν να εξυπηρετήσουν τους φιλάθλους του ΟΦΗ και συνεπώς οι δυο πλευρές έφτασαν στην καλύτερη δυνατή λύση