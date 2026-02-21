Η μεγαλύτερη οργάνωση οπαδών της ΑΕΚ καλεί τους οπαδούς της Ένωσης να δώσουν δυναμικό «παρών» εκτός Allwyn Arena στην υποδοχή της ομάδας και να δουν το ματς με τον Λεβαδειακό από γιγαντοοθόνες.

Η ΑΕΚ θα στερηθεί την παρουσία του κόσμου της το βράδυ της Κυριακής στη Νέα Φιλαδέλφεια στο ματς με τον Λεβαδειακό καθώς θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών λόγω της ποινής μιας αγωνιστικής που έχει επιβληθεί στην Ένωση από τη ΔΕΑΒ.

Ωστόσο, χιλιάδες θα είναι οι οπαδοί της ΑΕΚ που θα είναι εκτός γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας προκειμένου να υποδεχθούν την κιτρινόμαυρη αποστολή κατά την άφιξή της στην Allwyn Arena και στη συνέχεια να δουν το ματς από τις μεγάλες οθόνες που θα στηθούν.

Η μεγαλύτερη οργάνωση οπαδών της ΑΕΚ, η Original 21 σε ανακοίνωσή της τονίζει την αδικία της τιμωρίας που επιβλήθηκε στην ομάδα στερώντας της τη δύναμη του κόσμου και στη συνέχεια απευθύνει κάλεσμα για τις 17:30 της Κυριακής.

«Αύριο η ORIGINAL 21 καλεί ΟΛΟΝ τον κόσμο να κιτρινίσει από τις 17.30 τα ιερά χώματα, να υποδεχτεί όπως της πρέπει την ομάδα, να δει τον αγώνα στις μεγάλες οθόνες που θα υπάρχουν και να δημιουργήσει την ατμόσφαιρα που μόνο αυτός ξέρει και μπορεί. Αύριο ΕΜΕΙΣ θα κρατήσουμε τον ΑΕΤΟ ψηλά. ΟΛΟΙ ΑΥΡΙΟ ΣΤΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ».