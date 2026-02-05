ΑΕΚ: Ποινή μιας αγωνιστικής κεκλεισμένων από τη ΔΕΑΒ
Χωρίς κόσμο θα υποδεχθεί η ΑΕΚ τον Λεβαδειακό για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου έπειτα από την ποινή της ΔΕΑΒ.
Συγκεκριμένα η ΔΕΑΒ τιμώρησε την ΑΕΚ με μια αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών για ρίψεις αντικειμένων στο κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Έτσι η Ένωση θα εκτίσει την ποινή της στο επόμενο ματς στην Allwyn Arena κόντρα στον Λεβαδειακό.
Την ίδια στιγμή η ΑΕΚ έχει καταγγείλει από την πλευρά της τον Ντάνιελ Ποντένσε του Ολυμπιακού για ρίψη ομπρέλας στην κερκίδα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.