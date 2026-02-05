Ποινή από τη ΔΕΑΒ στην ΑΕΚ για ρίψεις αντικειμένων στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Η Ένωση θα εκτίσει τη μία αγωνιστική κεκλεισμένων στο ματς με τον Λεβαδειακό.

Χωρίς κόσμο θα υποδεχθεί η ΑΕΚ τον Λεβαδειακό για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου έπειτα από την ποινή της ΔΕΑΒ.

Συγκεκριμένα η ΔΕΑΒ τιμώρησε την ΑΕΚ με μια αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών για ρίψεις αντικειμένων στο κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Έτσι η Ένωση θα εκτίσει την ποινή της στο επόμενο ματς στην Allwyn Arena κόντρα στον Λεβαδειακό.

Την ίδια στιγμή η ΑΕΚ έχει καταγγείλει από την πλευρά της τον Ντάνιελ Ποντένσε του Ολυμπιακού για ρίψη ομπρέλας στην κερκίδα.