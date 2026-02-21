Ολυμπιακός: Το συμβόλαιο που προτείνει στον Ελ Καμπί σύμφωνα με τους Μαροκινούς
Μία από τις περιπτώσεις που έχει φέρει σε πρώτο πλάνο ο Ολυμπιακός είναι η ανανέωση του συμβολαίου του Αγιούμπ Ελ Καμπί.
Η συνεργασία των δύο πλευρών ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι και αμφότεροι είναι έτοιμη να την επεκτείνουν καθώς ο 32χρονος φορ αποτελεί βασικό γρανάζι και αρχισκόρερ στο ερυθρόλευκο ρόστερ.
Σύμφωνα με το «sport.le360.ma», οι δύο πλευρές είναι κοντά στην οριστικοποίηση της συμφωνίας καθώς ο διεθνής επιθετικός είναι θετικός να βάλει την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο που του πρόσφεραν οι νταμπλούχοι Ελλάδος ενώ την ίδια στιγμή, έχει αποκαλύψει και τα οικονομικά δεδομένα.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα συμβόλαιο, διετούς διάρκειας, που θα αγγίξει τα 2,5 εκατ. ευρώ ετησίως και θα υπάρχει οψιόν ανανέωσης για ακόμα έναν ακόμα χρόνο. Όπερ σημαίνει ότι θα βγουν από τα ερυθρόλευκα ταμεία σχεδόν πέντε εκατ. ευρώ και αναμένεται να φτάσουν τα 7,5 εκατ. ευρώ συν κάποια μπόνους.
