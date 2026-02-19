Το σύστημα με τους δύο φορ δεν δείχνει να αποφέρει καρπούς και κόντρα στη Λεβερκούζεν ήταν το πιο τρανταχτό παράδειγμα για τον Ολυμπιακό.

Μέσα σε τρία λεπτά ο Πάτρικ Σικ έδωσε προβάδισμα στη Λεβερκούζεν για την πρόκριση στους «16» του Champions League αφού με δύο δικά του γκολ χάρισε τη νίκη με 2-0 στην έδρα του Ολυμπιακού.

Οι Πειραιώτες το πάλεψαν ωστόσο πλέον, χρειάζονται ένα... θαύμα για να βρεθούν στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, με τα ερωτηματικά που δημιουργούνται να είναι γύρω από την επιλογή των δύο φορ στην αρχική εντεκάδα.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε να ρίξει στη μάχη τόσο τον Ελ Καμπί όσο και τον Ταρέμι παρότι ήταν στον πάγκο και έτοιμος να αγωνιστεί ο Τσικίνιο. Ένα σύστημα που δεν δείχνει να... αποδίδει για τον Ολυμπιακό ειδικά στα μεγάλα ματς της φετινής σεζόν.

Το Gazzetta προσπαθεί να δει τι... φταίει με το 4-4-2, η διαφορά με την περσινή σεζόν και η εικόνα του τελευταίου 25λεπτου που πρέπει να είναι η αρχή της ρεβάνς.

Ο Ταρέμι δεν είναι (και δεν θα γίνει) Κωστούλας στο πλάνο του Μεντιλίμπαρ

Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν έγινε «κακός» ο Ταρέμι επειδή έκανε το λάθος (βαρύ για την εμπειρία του) στο πρώτο γκολ. Ούτε επειδή οι Πειραιώτες δεν σκοράρουν στα τελευταία ματς. Μιλάμε για έναν 33χρονο φορ με 219 γκολ στην επαγγελματική του καριέρα σε όλες τις διοργανώσεις με 13 από αυτά στο Champions League.

Ωστόσο, πρέπει να παραδεχθούμε ότι δεν θα γίνει ο Μπάμπης Κωστούλας στο πλάνο του Μεντιλίμπαρ. Δεν είναι τέτοιου στυλ παίκτης. Ναι πέρσι ο Ολυμπιακός έπαιζε με δύο φορ. Τον Ελ Καμπί και τον Έλληνα επιθετικό όμως ο δεύτερος είχε έναν πιο ελεύθερο ρόλο πίσω από το «9».

Πίεζε ψηλά, έτρεχε ασταμάτητα, έκλεβε, δημιουργούσε. Και έβαζε και τα γκολ του αλλά η κύρια δουλειά του ήταν μαζί με τον Ελ Καμπί να... πνίγουν τον αντίπαλο. Ο Ταρέμι δεν είναι αυτό το στυλ. Προσπαθεί να το κάνει, όντως τρέχει, όντως πιέζει, όντως έχει μπει περισσότερο στο... πετσί του ρόλου από την αρχή της σεζόν, όμως δεν γίνεται να μεταλλαχθεί.

Η συμβολή στον φετινό Ολυμπιακό είναι τεράστια έως τώρα, δεδομένου της μέτριας κατάστασης του Ελ Καμπί, ειδικά μετά το Copa Africa, με τον Ιρανό επιθετικό να έχει 16 γκολ σε 28 παιχνίδια έως τώρα.

Λείπει ο Τσικίνιο σε όλους τους τομείς

Η είσοδος του Τσικίνιο στο 64ο λεπτό αντί του Ταρέμι και η επιστροφή στο αγαπημένο 4-2-3-1, άλλαξε κάπως την εικόνα του Ολυμπιακού, ειδικά στο επιθετικό τρίτο. Ο 30χρονος μεσοεπιθετικός έλειψε και λείπει γενικά από το παιχνίδι των Πειραιωτών.

Δεν είναι μόνο το αγωνιστικό σκέλος. Δηλαδή η ποιότητα και η κυκλοφορία της μπάλας από τον Πορτογάλο αλλά ο τρόπος που κινείται στον αγωνιστικό χώρο. Είναι ένα «γρανάζι» στο οποίο ο Μεντιλίμπαρ είχε χτίσει το πλάνο του και ο τρόπος που πίεζε, βοηθούσε αρκετά στην ορμή των νταμπλούχων προς τις αντίπαλες άμυνες.

Με την είσοδο του στο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός ανέβασε τις γραμμές του, πίεσε περισσότερο και εφόσον δεν είχε έρθει το δεύτερο γκολ, θα υπήρχε και διαφορετική ψυχολογία σε στιγμές όπου η ομάδα έκλεψε την μπάλα κοντά στην περιοχή.

Ήταν σαν να τα έκανε ανάποδα ο Ισπανός προπονητής. Η ομάδα μετά το 64' να έπρεπε να ξεκινήσει από την αρχή (με εξαίρεση τον Μπιανκόν) και η ομάδα που ξεκίνησε να έμπαινε μετά το 60'.

Το 4-4-2 στέκεται σε ματς πρωταθλήματος αλλά στα μεγάλα ραντεβού δεν...

Στην εικόνα της αρχικής εντεκάδας, η χρησιμοποίηση των δύο φορ, μόνο θετική γεύση δεν άφησε στους οπαδούς του Ολυμπιακού. Ένα σύστημα που μόνο σε ένα μεγάλο ματς φέτος έχει... βγει στον Μεντιλίμπαρ και αυτό ήταν κόντρα στον Άγιαξ στην τελευταία αγωνιστική του League Phase του Champions League.

Και εκεί όμως, οι Ολλανδοί είχαν μπει καλύτερα στο παιχνίδι από τους Πειραιώτες, οι οποίοι ευτύχησαν να βρουν γκολ στο 52ο λεπτό. Η είσοδος του Τσικίνιο στο 72' αντί του Ελ Καμπί, έκανε τον Ολυμπιακό περισσότερο κυριαρχικό και έτσι έφτασε στο τελικό 2-1. Πέρα από αυτό, τα πράγματα στα μεγάλα... ραντεβού δεν πηγαίνουν και τόσο καλά με αυτόν τον σχηματισμό.

Συμφωνούμε ότι έχουν υπάρξει και καλά αποτελέσματα όπως το διπλό στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό (1-0) ή την εύκολη επικράτηση επί του ΟΦΗ στο Φάληρο (3-0) αλλά και το διπλό στη Σύρο με την Ελλάς (5-2). Όμως, στα σημαντικά παιχνίδια, οι «ερυθρόλευκοι» δεν βρίσκουν... λύσεις με το 4-4-2.

Συγκεκριμένα. Λευκή ισοπαλία στη Θεσσαλονίκη με τον Άρη (0-0), εντός έδρας ήττα από τον Παναθηναϊκό (0-1) και εντός έδρας ήττα από τη Λεβερκούζεν (0-2). Μέσα σε αυτά, βάζουμε και τη... γκέλα από την Κηφισιά στο Φάληρο (1-1). Σε όλα τα παραπάνω, ο Μεντιλίμπαρ ξεκίνησε με αυτόν τον σχηματισμό και όλα είναι κρίσιμα για Ελλάδα και Ευρώπη.

Δεν είναι ο βασικός λόγος που η ομάδα γκέλαρε καθώς τόσο στην Allwyn Arena με την ΑΕΚ (1-1) όσο και στη Λιβαδειά με τον Λεβαδειακό (0-0), παρατάχθηκε με το κλασσικό 4-2-3-1, όμως είναι από τους κύριους λόγους που ο Ολυμπιακός μπλοκάρει και δεν είναι κυριαρχικός στον αγωνιστικό χώρο.