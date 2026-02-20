Ο Ισπανός τεχνικός του Ολυμπιακού ψάχνει την ιδανική επιθετική φόρμουλα και ενώ το ματς με τον Παναιτωλικό έχει ένα σημαντικό πρέπει.

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από μία σειρά τριών αγώνων που δεν έχει βρει δίχτυα (με Παναθηναϊκό, Λεβαδειακό και Λεβερκούζεν). Επόμενο είναι ο κόουτς Μεντιλίμπαρ και το επιτελείο του να ψάχνουν αυτό το κάτι έξτρα, το κάτι παραπάνω ή το κάτι διαφορετικό για ξαναβρεί η ομάδα την επιθετική της ευστοχία.

Ως προς αυτό το σκέλος υπάρχει τώρα μπροστά χρονικά το Ολυμπιακός - Παναιτωλικός. Το παιχνίδι του Σαββάτου (17.00), όπου έχει και το πρέπει της νίκης για τον Ολυμπιακό και βέβαια και το πρέπει του σκοραρίσματος.

Ο Βάσκος τεχνικός των Πειραιωτών για άλλη μία φορά δεν έδειξε παρά ελάχιστα πράγματα επί των προθέσεών του για την 11άδα. Σε σχέση με τα 2... φτερά της επίθεσης σε πρώτο πλάνο φαίνεται ότι θα είναι οι Ζέλσον και Αντρέ Λουίζ . Ο πρώτος είναι by far ο πιο φορμαρισμένος εξτρέμ του Ολυμπιακού αυτό το διάστημα και ο 2ος δείχνει ότι με το... καλημέρα βγάζει μεγάλη διάθεση και ποδοσφαιρική «δίψα». Σε αυτά τα 2 πρόσωπα φαίνεται ότι θα ποντάρει ο Ισπανός θέλοντας η ομάδα του να ξαναπάρει μπρος επιθετικά.

Τώρα ως προς την συγκρότηση της 11άδας ο Τζολάκης θα είναι ο βασικός πορτιέρε και υπάρχει η εκτίμηση ότι οι Πιρόλα και Ρέτσος θα παίξουν ξανά μαζί παρά τους τραυματισμούς τους με την Λεβερκούζεν. Εάν επιλεγεί να προφυλαχθεί ή να ξεκουραστεί ένας εκ των δύο υπάρχουν οι λύσεις των Μπιανκόν και Καλογερόπουλου. Δεξιά θα είναι ο Κοστίνια και αριστερά ένας εκ των Μπρούνο - Ορτέγα. Στο κέντρο όλα είναι ανοιχτά. Ακόμα και να δούμε και Γκαρθία - Νασιμέντο μαζί. Πίσω από τον φορ που θα είναι είτε ο Ελ Καμπί είτε ο Ταρέμι θα είναι ο Τσικίνιο και στα 2 άκρα της επίθεσης οι Ζέλσον και Λουίζ. Πάντα υπάρχει βέβαια επί τάπητος και η εκδοχή με 2 φορ, πράγμα που θα σημαίνει να παίζει ο Ταρέμι πίσω από τον Ελ Καμπί.