Οι μεταγραφές του Παναιτωλικού όχι μόνο αναβάθμισαν επιθετικά το ρόστερ του Γιάννη Αναστασίου, αλλά «ξεκλείδωσαν» ένα μεγάλο «όπλο». Τον Αλεξάντρου Ματσάν.

Μέσα σε μια εβδομάδα ο Παναιτωλικός γύρισε το αρνητικό κλίμα και ξέφυγε στο +5 από την επικίνδυνη ζώνη. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου μετά τον θρίαμβο στην έδρα της ΑΕΛ Novibet (1-4) υπέταξε τον Αστέρα AKTOR με 3-1, στην πρώτη του νίκη στο Αγρίνιο κόντρα στους Αρκάδες μετά από μια δεκαετία!

Είναι φυσικό τα «βλέμματα» να... πέφτουν στους νεοφερμένους, καθώς ο Γιουσούφ Μπάντζι «συνδέθηκε» για δεύτερη διαδοχική αγωνιστική με τα δίχτυα και ο Φάρλεϊ Ρόσα παίζει σαν να μην έφυγε ποτέ από το Αγρίνιο, όμως σε αυτά τα δυο ματς έχει ξεχωρίσει και ένας ποδοσφαιριστής που είναι στην ομάδα από το καλοκαίρι. Ο λόγος φυσικά για τον Αλεξάντρου Ματσάν.

Ο Ρουμάνος μεσοεπιθετικός πέρα από το μαγικό γκολ που πέτυχε για το 1-0 ήταν και πάλι ο κύριος εκφραστής του επιθετικού παιχνιδιού των Αγρινιωτών, όντας «μέσα» σε τέσσερα από τα επτά γκολ της ομάδας του σε αυτά τα δυο σημαντικά ματς.

Αξιοσημείωτο πως σε αυτά τα γκολ, ο 26χρονος χαφ έχει συνεργαστεί με τους νέους του συμπαίκτες, Ρόσα, Μπάντζι και Λομπάτο, οι οποίοι φαίνεται εντός γηπέδου πως τον έχουν «ξεκλειδώσει», όντας σαφώς βελτιωμένος.

Τα τέσσερα γκολ του Παναιτωλικού στα οποία έβαλε το... πόδι του ο Ματσάν

Στο 2ο λεπτό του ΑΕΛ Novibet - Παναιτωλικός ο Ματσάν «τρύπησε» την άμυνα των γηπεδούχων και πέρασε την πάσα στον Ρόσα, ο οποίος έδωσε ασίστ στον Μπάντζι για το 0-1.

Στο 45+4' του αγώνα στη Λάρισα οι τρεις πρωταγωνιστές του πρώτου γκολ άλλαξαν ρόλους. Αυτή τη φορά ο Μπάντζι έδωσε την μπάλα στον Ματσάν, ο οποίος έδωσε ασίστ στον Ρόσα για το 1-3. Αξιοσημείωτο πως, στο ματς του κάμπου από εκτέλεση κόρνερ του Ρουμάνου ο Γκαράτε στην προσπάθειά του να απομακρύνει έστρωσε την μπάλα στον Εστεμπάν για το 0-2.

Κόντρα στον Αστέρα AKTOR, ο Ματσάν άνοιξε το σκορ στο 19ο λεπτό, όταν έκανε το 1-2 στο κόρνερ με τον Λένι Λομπάτο, απέφυγε τον Μπαρτόλο και «εκτέλεσε» τον Παπαδόπουλο με άπιαστο σουτ εκτός περιοχής.

Στο 64ο λεπτό του ματς με τους Αρκάδες είχαμε μια... επανάληψη του πρώτου γκολ κόντρα στην ΑΕΛ Novibet με τη διαφορά ότι το γκολ μπήκε με προβολή και όχι με κεφαλιά του Μπάντζι. Ο Ρουμάνος «ξεκλείδωσε» την άμυνα της ομάδας του Ράσταβατς με υπέροχο τακουνάκι, ο Ρόσα έδωσε τη δεύτερη ασίστ του σε ισάριθμες αναμετρήσεις και ο Σενεγαλέζος φορ έκανε το 2-1.

Ματσάν vs ΑΕΛ Novibet

Ασίστ : 1

: 1 Key Pass : 1

: 1 Μεταβιβάσεις : 16/19 (13/16 στο αντίπαλο μισό)

: 16/19 (13/16 στο αντίπαλο μισό) Μονομαχίες «χαμηλά»: 4/9

«χαμηλά»: 4/9 Ανακτήσεις: 2

Ματσάν vs Αστέρα AKTOR