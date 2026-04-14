Ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναιτωλικού, Παναγιώτης Στεργίου, θα κατέβει στις εκλογές της ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας.

Ένα εξέχον μέλος της «οικογένειας» του Παναιτωλικού θα ηγηθεί της παράταξης «Νέα Εποχή» στις εκλογές της ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας. Ο λόγος για τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη του Τίτορμου, Παναγιώτη Στεργίου.

Θυμίζουμε πως ο κουρφαίος εκπρόσωπος του αθλητισμού της Αιτωλοακαρνανίας, ο Παναιτωλικός, εδώ και χρόνια έχει διαχωρίσει πλήρως τη θέση του από τoν εν ενεργεία πρόεδρο και τη διοίκηση της τοπικής ΕΠΣ.

Η σχετική ανακοίνωση

«Η "Νέα Εποχή" ξεκαθάρισε εξ αρχής τη θέση και τη στάση της αναφορικά με τις επικείμενες εκλογές στην ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας.

Κάθε "μάχη" και κάθε μικρή λεπτομέρεια που μπορεί να επιφέρει ένα καλύτερο μέλλον για τα σωματεία του τοπικού ποδοσφαίρου του νομού, αξίζει να δοθεί, αξίζει να προσεχθεί.

Ανεξαρτήτως των υφιστάμενων συνθηκών και των δεδομένων δυσκολιών που είτε αντικειμενικά υπάρχουν είτε υποκειμενικά έχουν διαμορφωθεί, το δόγμα του να ενωθούν δυνάμεις με απώτερο σκοπό και στόχο το καλύτερο δυνατό, είναι αυτό που πρέπει να τεθεί μπροστά. Η "Νέα Εποχή" αυτό επιζητεί και αυτό επιδιώκει.

Στο πλαίσιο αυτό ξεκινά μία ευρεία διαδικασία διαλόγου, ένα ανοικτό προσκλητήριο προς τα σωματεία. Να ακουστούν οι θέσεις, τα προβληματισμοί, οι ιδέες, οι προτάσεις τους. Όποια επισήμανση και όποια αναφορά.

Όλα έχουν αξία και όλα πρέπει να ληφθούν υπόψιν. Ο δρόμος για την αναδόμηση του τοπικού ποδοσφαίρου περνά μέσα από τον διάλογο, την συνεργασία και τις συνέργειες. Η "Νέα Εποχή" είναι εδώ για να ενώσει και για να καταστήσει σαφές ότι στέκεται με πνεύμα εποικοδομητικό απέναντι σε κάθε ένα σωματείο, ξεχωριστά.

Οφείλουμε στα σωματεία μας να τους δοθεί βήμα, ο λόγος τους να ακουστεί και να δοθεί με αξιοπρέπεια και ήθος ένας αγώνας που θα αφήσει, το δυνατόν αμεσότερα μα και μακροπρόθεσμα, θετικό αποτύπωμα στο ποδόσφαιρό μας.

Επικεφαλής της κίνησης τίθεται ο πρόεδρος του κορυφαίου αθλητικού εκπροσώπου της Αιτωλοακαρνανίας, του Παναιτωλικού Γ.Φ.Σ., Παναγιώτης Στεργίου.

Στο πλευρό του στέκονται οι Μιχάλης Χουλιάρας, Χρήστος Γκορόγιας, Λεωνίδας Μέρμηγκας, Νίκος Καραπάνος, Μελέτης Πατρινός, Γιάννης Αναστασίου, Ηλίας Τσιαντής.

Θα ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες και η ανακοίνωση περισσότερων ονομάτων που συγκροτούν το ψηφοδέλτιο της "Νέας Εποχής" καθώς επίσης και οι προγραμματικές θέσεις και το αναλυτικό πλάνο-πρόγραμμά της.

Κλείνοντας, η "Νέα Εποχή" υπενθυμίζει το κάλεσμά της. Κύριοι, είναι ώρα να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο.

Είναι ώρα να μιλήσουμε για ουσία. Για τα ζητήματα και τις παθογένειες που έχουν οδηγήσει το ποδόσφαιρο της Αιτωλοακαρνανίας στον "βούρκο", για τις προτάσεις και τις προοπτικές που υφίστανται και εκείνες τις οποίες μπορούμε να δομήσουμε ώστε να "ξεκολλήσει" από εκεί.

Δεν περισσεύει κανείς».