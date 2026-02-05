Όπως ανέφεραν στη Βολιβία, ο Τζέισον Τσούρα αποχωρεί με τη μορφή δανεισμού από τον Παναιτωλικό για την Μπλούμινγκ.

Ο Τζέισον Τσούρα δεν κατάφερε να προσφέρει στον Παναιτωλικό.

Ο 24χρονος (3/2/02) διεθνής Βολιβιανός μεσοεπιθετικός (10 ματς χωρίς γκολ με την εθνική του) ήρθε το καλοκαίρι με συμβόλαιο έως το 2028, αλλά δεν προσαρμόστηκε. Μέτρησε μόλις 7 συμμετοχές και 230 λεπτά συνολικά και στη Βολιβία αποκάλυψαν ότι επιστρέφει στην πατρίδα του για λογαριασμό της Μπλούμινγκ. Εκεί θα παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού. Να σημειωθεί ότι από τον Γενάρη είχαμε καταγράψει πως ο Τσούρα είχε εκφράσει την επιθυμία να επαναπατριστεί για οικογενειακούς λόγους.

Αναλυτικά το δημοσίευμα: «Απομένουν μόνο ελάχιστες λεπτομέρειες ώστε ο Τζέισον Τσούρα να γίνει νέο μεταγραφικό απόκτημα της Μπλούμινγκ. Ο ποδοσφαιριστής έχει ήδη διευθετήσει την αποχώρησή του από τον Παναιτωλικό της Ελλάδας και η άφιξή του στη Σάντα Κρους είναι προγραμματισμένη για αυτό το Σαββατοκύριακο.

Ο Τζέισον Τσούρα βρίσκεται πολύ κοντά στο να γίνει νέος παίκτης της Μπλούμινγκ. Ο σύλλογος της Σάντα Κρους κινείται δυναμικά στη μεταγραφική αγορά και όλα δείχνουν πως ο επιθετικός θα αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες προσθήκες της «Ακαδημίας» για τη φετινή σεζόν.

Ο 24χρονος ποδοσφαιριστής έχει ήδη υπογράψει τη λύση της συνεργασίας του με τον Παναιτωλικό, σύλλογο που διατηρεί τα δικαιώματά του, και απομένουν μόνο διοικητικές λεπτομέρειες ώστε η ένταξή του στην ομάδα με τα γαλάζια να ανακοινωθεί επίσημα μέσα στις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με τον υπάρχοντα προγραμματισμό, ο Τσούρα αναμένεται να φτάσει στη Σάντα Κρους αυτό το Σάββατο, όπου θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και, εφόσον δεν προκύψει κάποιο πρόβλημα, θα υπογράψει συμβόλαιο με τη Μπλούμινγκ και θα ενταχθεί άμεσα στις προπονήσεις.

Από το περιβάλλον του παίκτη επιβεβαίωσαν ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν ουσιαστικά ολοκληρωθεί και πως δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο που να θέτει σε κίνδυνο τη συμφωνία, η οποία αντιμετωπίζεται με απόλυτη αισιοδοξία στο εσωτερικό του συλλόγου.

Ο Τσούρα θα αγωνιστεί στη Μπλούμινγκ ως δανεικός για μία σεζόν, καθώς διατηρεί συμβόλαιο με τον Παναιτωλικό έως το 2028. Η συμφωνία προβλέπει τον μονοετή δανεισμό του, με στόχο ο επιθετικός να έχει σταθερό χρόνο συμμετοχής και πρωταγωνιστικό ρόλο στο ποδόσφαιρο της Βολιβίας.

Με αυτή την προσθήκη, η Μπλούμινγκ ενισχύει το ρόστερ της ενόψει των επερχόμενων προκλήσεων και επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να πρωταγωνιστήσει, επενδύοντας σε νεαρούς παίκτες με διεθνή εμπειρία για την ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής».

Τι ισχύει για Μίχαλακ κι Ενκολόλο

Σε αντίθεση με τον Τσούρα, όπως προκύπτει από το ρεπό το ενδιαφέρον ομάδας της Κορέας για τον Κόνραντ Μίχαλακ δεν θα προχωρήσει και ο παίκτης θα παραμείνει στο Αγρίνιο.

Από την άλλη, την Παρασκευή, αναμένονται οριστικές εξελίξεις για την παραχώρηση του Μπένι Ενκολόλο στην Γκουάν της Κίνας. Θυμίζουμε πως ο Γάλλος εξτρέμ έχει εδώ και εβδομάδες μεγάλη πρόταση στα χέρια του, όμως στο Emileon υπήρχε η προτεραιότητα για την ενίσχυση του ρόστερ.