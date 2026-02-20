Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten: Πληγώνουν τον Ολυμπιακό οι ψηλοί και τα οφσάιντ! (vid)

Η ανάλυση και το ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλου στους Galacticos by Interwetten μια ημέρα πριν τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναιτωλικό.

Ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, Κώστας Νικολακόπουλος , στο σχόλιο και το ρεπορτάζ του στους Galacticos by Interwetten ανέλυσε και τα θέματα που επηρεάζουν την ομάδα. Αφότου ανέλυσε τα της 11άδας μία ημέρα πριν το Ολυμπιακός - Παναιτωλικός έκανε μνεία στο πώς... πληγώνουν τους Ερυθρόλευκους οι στατικές φάσεις και ενώ στάθηκε και στις επιδόσεις του Μπιανκόν αλλά και στα οφσάιντ. Δείτε το σχετικό βίντεο.



