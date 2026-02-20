Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten: Πληγώνουν τον Ολυμπιακό οι ψηλοί και τα οφσάιντ! (vid)
Η ανάλυση και το ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλου στους Galacticos by Interwetten μια ημέρα πριν τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναιτωλικό.
Ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, Κώστας Νικολακόπουλος, στο σχόλιο και το ρεπορτάζ του στους Galacticos by Interwetten ανέλυσε και τα θέματα που επηρεάζουν την ομάδα. Αφότου ανέλυσε τα της 11άδας μία ημέρα πριν το Ολυμπιακός - Παναιτωλικός έκανε μνεία στο πώς... πληγώνουν τους Ερυθρόλευκους οι στατικές φάσεις και ενώ στάθηκε και στις επιδόσεις του Μπιανκόν αλλά και στα οφσάιντ. Δείτε το σχετικό βίντεο.
