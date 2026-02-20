Ο ΠΑΟΚ αφήνει προσωρινά την Ευρώπη και επικεντρώνεται στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΛ Novibet με νέα προβλήματα τραυματισμών, όπως αυτό του Λόβρεν.

Το απαιτητικό αγωνιστικό πρόγραμμα συνεχίζεται για τον ΠΑΟΚ, με την ευρωπαϊκή υποχρέωση να μπαίνει προσωρινά στο… συρτάρι και την προσοχή όλων να στρέφεται στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΛ Novibet.

Οι ποδοσφαιριστές που βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα της αναμέτρησης με τη Θέλτα ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα, ενώ οι υπόλοιποι βγήκαν στο γήπεδο και δούλεψαν με το τεχνικό επιτελείο πάνω στην τακτική και το pressing μέσα από ασκήσεις και παιχνίδια κατοχής, με το πρόγραμμα να ολοκληρώνεται με οικογενειακό δίτερμα.

Οι Γιάννης Κωνσταντέλιας και Λούκα Ιβανούσετς ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ θεραπεία έκαναν οι Μεϊτέ, Πέλκας, Ντεσπόντοφ και Λόβρεν. Ο Κροάτης αμυντικός αποχώρησε με ενοχλήσεις στον έσω πλάγιο σύνδεσμο από το παιχνίδι με τη Θέλτα και θα υποβληθεί σε μαγνητική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος.

Η προετοιμασία θα ολοκληρωθεί το Σάββατο (21/02) με προπόνηση στις 15:30, ενώ αμέσως μετά η αποστολή του Δικεφάλου θα αναχωρήσει οδικώς για τη Λάρισα ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΛ.