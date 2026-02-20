Η επόμενη μέρα της ήττας από τη Θέλτα βρίσκει τον ΠΑΟΚ να διαχειρίζεται απουσίες και προβλήματα, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα πίστης για τη ρεβάνς.

Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να αφήσει πίσω του την ήττα με 2-1 από τη Θέλτα στην Τούμπα και να στρέψει την προσοχή του στη δύσκολη ρεβάνς της Γαλικίας, αν και προηγείται το ματς πρωταθλήματος με την ΑΕΛ Novibet την Κυριακή στην AEL FC Arena, όπου θα χρειαστεί μια πραγματικά υπερβατική εμφάνιση για να ανατρέψει τα δεδομένα και να προκριθεί στους «16» του Europa League.

Ο «Δικέφαλος» καλείται πλέον να διαχειριστεί απουσίες και προβλήματα, γνωρίζοντας πως στο Βίγκο θα χρειαστεί μια βραδιά υψηλού επιπέδου για να συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία.

Μακάρι, όπως είπε και ο ίδιος μετά το φινάλε της αναμέτρησης, το εντυπωσιακό γκολ του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ να δώσει την πρόκριση. Το σίγουρο είναι πως η γκολάρα του Σουηδού φορ κρατάει ζωντανές τις ελπίδες για τον ΠΑΟΚ.

Η «επόμενη μέρα» βρίσκει τον Δικέφαλο με νέα αγωνιστικά ζητήματα, καθώς στη ρεβάνς του Βίγκο δεν θα έχει στη διάθεσή του τον αρχηγό Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Ο Σέρβος εξτρέμ συμπλήρωσε κάρτες στο 90ό λεπτό της αναμέτρησης και θα απουσιάσει από το κρίσιμο παιχνίδι, στερώντας από τον ΠΑΟΚ έναν από τους πιο σταθερούς και δημιουργικούς του ποδοσφαιριστές. Εξάλλου, φάνηκε με τη νέα ασίστ που μοίρασε χθες φτάνοντας αισίως τις 15 στην τρέχουσα σεζόν!

Παράλληλα, προέκυψε και νέο πρόβλημα τραυματισμού με τον Ντέγιαν Λόβρεν, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις και θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος, με την κατάστασή του να προκαλεί ανησυχία ενόψει της συνέχειας.

Η ήττα από τη Θέλτα ήρθε σε ένα παιχνίδι όπου ο ΠΑΟΚ αγωνίστηκε χωρίς τα τρία «δεκάρια» του — τους Γιάννη Κωνσταντέλια, Δημήτρη Πέλκα και Λούκα Ιβανούσετς — χωρίς τον Σουαλιό Μεϊτε και τον Κίριλ Ντεσπόντοφ, αλλά και με τους Γιάννη Μιχαηλίδη, Ράχμαν Μπάμπα να μένουν στον πάγκο για να πάρουν ανάσες, κάτι που επηρέασε εμφανώς τη δημιουργία και την ανάπτυξη της ομάδας, όπως παραδέχθηκε και ο Ράζβαν Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου.

Ο Ρουμάνος τεχνικός στάθηκε κυρίως στο κενό που παρουσιάστηκε ανάμεσα στις γραμμές:

«Μέσα σε αυτές τις συνθήκες είδα μαχητικότητα και αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο, κάτι που δεν είναι εύκολο με τόσες απώλειες», τόνισε αρχικά.

Ο Λουτσέσκου εξήγησε πως η αλλαγή εικόνας στο δεύτερο μέρος προήλθε από την απελευθέρωση των παικτών του:

«Αφήσαμε πίσω το άγχος και παίξαμε διαφορετικά. Δεν δημιουργήσαμε τίποτα στο πρώτο ημίχρονο γιατί μας έλειπε ένας παίκτης ανάμεσα στις γραμμές, ένα “δεκάρι” που θα έπαιζε σωστά τις πάσες».

Παρά το δύσκολο έργο που περιμένει τον ΠΑΟΚ στη ρεβάνς, ο προπονητής των «ασπρόμαυρων» εμφανίστηκε ξεκάθαρος:

«Τίποτα δεν χάθηκε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Πρέπει να είμαστε συμπαγείς, να έχουμε τη μπάλα και να επιτεθούμε διαφορετικά. Είναι σίγουροι για την πρόκριση, αλλά εγώ περιμένω πολύ καλή αντίδραση από τους παίκτες μου. Πιστεύω πως θα πάμε εκεί να παλέψουμε».