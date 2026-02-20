Ο Νέιρα μπήκε σε κανονικό ρυθμό προπόνησης και θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα του ΟΦΗ με την ΑΕΛ Novibet, ενώ ο Μπόρχα έκαθε θεραπεία και πιθανότατα χάνει Παναθηναϊκό.

Ο ΟΦΗ συνέχισε την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο Παγκρήτιο Στάδιο με προπόνηση στο ΒΑΚ, στην οποία συμμετείχε σε φουλ ρυθμούς ο Χουάν Νέιρα. O Αργεντινός χαφ δεν υπολογίζεται για το ματς με το Τριφύλλι, καθώς είχε δηλωθεί να εκτίσει ποινή καρτών, όμως θα είναι κανονικό διάθεσιμος για το αμέσως επόμενο παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet, στο Ηράκλειο.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε ασκήσεις τακτικής και στατικές φάσεις. O Ζήσης Καραχάλιος δεδομένα δεν υπολογίζεται, καθώς συνέχισε θεραπεία, λόγω του τραυματισμού στον τετρακέφαλο που αποκόμισε στον αγώνα με τον Παναιτωλικό, ενώ αναμένεται να μείνει εκτός ο Μπόρχα Γκονθάλεθ, ο οποίος επίσης ακολούθησε θεραπεία, καθώς την Πέμπτη (19/2) αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον προσαγωγό κατά τη διάρκεια της προπόνησης.

Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για αύριο, Σάββατο (21/2), στις 11:00, μετά το τέλος της οποίας θα ανακοινωθεί η αποστολή.

Θυμίζουμε πως παρά τις έγκαιρες κινήσεις του ΟΦΗ για αναστολή της ποινής κεκλεισμένων των θυρών, αλλά το Διαιτητικό Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε την αίτηση και συνεπώς ο αγώνας με τους Πράσινους θα γίνει δίχως θεατές.