Πετρόπουλος: «Ο Μεντιλίμπαρ μού θύμισε... Γκατούζο, πίστεψα ότι στο γκολ θα μπει μέσα» (vid)

Το Play Offs Time έκανε πρεμιέρα στο YouTube του Gazzetta με τον Αντώνη Πετρόπουλο να βλέπει στο πρόσωπο του Μεντιλίμπαρ τον... Γκλατούζο!

Το PLay Offs Time του Gazzetta με τον Παύλο Κουστέρη και τους Αντώνης Πετρόπουλο - Χρήστο Πατσατζόγλου να δίνουν άλλο νόημα στο μίνι πρωτάθλημα.

Μία από τις ατάκες που έκαναν εντύπωση ήταν αυτή του «Πετρογκόλ» όταν η συζήτηση πήγε στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Πατσατζόγλου: «Ο Μεντιλίμπαρ... Ναι, όντως, υπήεχαν στιγμές που σηκώθηκε από τον πάγκο, έκανε τις κινήσεις του τις γνωστές, απογοητευμένος και να φωνάζει δεξιά - αριστερά, αλλά για ακόμα ένα παιχνίδι δεν...».

Εκεί, πήρε το λόγο ο Αντώνης Πετρόπουλος, ο οποίος σχολίασε: «Θα συμφωνήσω με τον Χρήστο. Ο Μεντιλίμπαρ μού θύμισε τον Γκατούζο, τον είδα με την Βοσνία επειδή έχουμε επαφές...».

Κουστέρης: «Τον έχεις προλάβει στον ΟΦΗ;».

Πετρόπουλος: «Τον έχω προλάβει στον ΟΦΗ και έχουμε επαφές, μιλάμε στο τηλέφωνο».

Κουστέρης: «Στη μυθική συνέντευξη Τύπου ήσουν εκεί;»

Πετρόπουλος: «Εκεί ήμουν... Μυθική συνέντευξη. Παιδιά ήταν ένας χαρακτήρας πολύ aggresive, γιατί τώρα μιλάμε για τον Μεντιλίμπαρ. Το ζούσε»

Κουστέρης: «Σου μεταφέρει άγχος όμως αυτό;».

Πετρόπουλος: «Όταν έχεις έναν προπονητή που φωνάζει, όλο αυτό τον ποδοσφαιριστή τον επηρεάζει».

