Ο Λέβαν Σενγκέλια επέστρεψε σε φουλ ρυθμό προπόνησης του ΟΦΗ ενόψει Παναθηναϊκού, ενώ ο προέκυψε πρόβλημα με τον Μπόρχα Γκονθάλεθ.

Με ένα ευχάριστο νέο, αλλά και με ένα απρόοπτο συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΟΦΗ για το εντός έδρας παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, στο Παγκρήτιο Στάδιο (22/2, 16:00), το οποίο εν τέλει θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Από τη μία ο Λεβάν Σενγκέλια επέστρεψε σε κανονικό πρόγραμμα προπόνησης και τέθηκε στη διάθεση του Χρήστου Κόντη, ενώ από την άλλη ο Μπόρχα Γκονθάλεθ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον προσαγωγό κατά τη διάρκεια της προπόνησης και μένει να ξεκαθαρίσει η κατάσταση του.

Από εκεί και πέρα, η προπόνηση περιλάμβανε ασκήσεις τακτικής και αγωνιστικό παιχνίδι. Για δεύτερη διαδοχική ημέρα ο Χουάν Νέιρα συμμετείχε σε μέρος του προγράμματος, με τον Ζήση Καραχάλιο να συνεχίζει θεραπεία.

Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή (20/2) στις 11:00.