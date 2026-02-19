ΟΦΗ: Μπήκε ο Σενγκέλια για Παναθηναϊκό, πρόβλημα με Μπόρχα
Με ένα ευχάριστο νέο, αλλά και με ένα απρόοπτο συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΟΦΗ για το εντός έδρας παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, στο Παγκρήτιο Στάδιο (22/2, 16:00), το οποίο εν τέλει θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.
Από τη μία ο Λεβάν Σενγκέλια επέστρεψε σε κανονικό πρόγραμμα προπόνησης και τέθηκε στη διάθεση του Χρήστου Κόντη, ενώ από την άλλη ο Μπόρχα Γκονθάλεθ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον προσαγωγό κατά τη διάρκεια της προπόνησης και μένει να ξεκαθαρίσει η κατάσταση του.
Από εκεί και πέρα, η προπόνηση περιλάμβανε ασκήσεις τακτικής και αγωνιστικό παιχνίδι. Για δεύτερη διαδοχική ημέρα ο Χουάν Νέιρα συμμετείχε σε μέρος του προγράμματος, με τον Ζήση Καραχάλιο να συνεχίζει θεραπεία.
Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή (20/2) στις 11:00.
