Αποκαλύψεις Κατσουράνη: «Είχα συμφωνήσει με Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός μόνο που δεν μου είπε να πληρώσω για να πάω»

Ο Κώστας Κατσουράνης μίλησε για το πως χάλασε η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, γιατί δεν πήγε στον Παναθηναϊκό.

Αν γυρίσουμε το χρόνο 24 χρόνια πίσω και πάμε στο καλοκαίρι του 2002, ο Κώστας Κατσουράνης τότε ήταν ένα από τα πιο hot ονόματα της ελληνικής αγοράς. Ένας ταλαντούχος μέσος που ήδη είχε ξεπεράσει τις 100 συμμετοχές με την Παναχαϊκή και έψαχνε για το μεγάλο βήμα στην καριέρα του. Έχοντας μείνει ελεύθερος από την ομάδα της Πάτρας, καθώς δεν ανανεώθηκε το συμβόλαιό του, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, κοιτούσαν την περίπτωσή του. Το τί έγινε τότε, το εξιστόρισε ο ίδιος στην εκπομπή «Πολλά κιλά μπάλα» στο κανάλι της Novibet στο Youtube, μιλώντας για τη συμφωνία του με τους «ερυθρόλευκους» που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

«Στον Ολυμπιακό είχα συμφωνήσει να πάω. Υπάρχουν και πρωτοσέλιδα, στον Ολυμπιακό ήταν να πάω. Ο Ολυμπιακός άλλαξε γνώμη και δεν προχώρησε η μεταγραφή. Την είχε ανακοινώσει και ο Κόκκαλης ο ίδιος. Είχε πει "πήραμε και αυτόν τον μικρό από την Παναχαϊκή". Δεν ξέρω τους λόγους. Υποπτεύομαι λόγω του προέδρου, γιατί ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και ο πρόεδρος της Παναχαϊκής ήταν... (σ.σ κάνει κίνηση με τα χέρια εννοώντας "κοντά")», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Τότε ο Ολυμπιακός μου έδινε 160.000 ευρώ το χρόνο. Η ΑΕΚ μου έδινε 120.000 και η αγαπημένη μου ομάδα μου έκανε πρόταση 25.000 ευρώ. Ο Παναθηναϊκός μόνο που δεν μου είπε να πληρώσω. Παραλίγο να μου πουν "δώσε μου 20.000 για να σε πάρουμε"», με αποτέλεσμα να καταλήξει στην ΑΕΚ χάρη στην επιμονή του Μάκη Ψωμιάδη.

Στη συνέντευξη αυτή ο Κώστας Κατσουράνης μίλησε για όλη την καριέρα του... Από τους μικρούς της Παναχαϊκής και την ΑΕΚ μέχρι τον Παναθηναϊκό και την Ινδία.