Ο Ολυμπιακός είναι κοντά σε ακόμα ένα Sold Out, καθώς απομένουν μόλις 2.000 εισιτήρια για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό, στο Φάληρο.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το απόγευμα του Σαββάτου (21/2, 17:00) τον Παναιτωλικό για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League και το «Γ. Καραϊσκάκης» θα είναι ξανά κατάμεστο!

Λίγοτερες από 48 ώρες πριν το ματς έχουν απομείνει 2.000 εισιτήρια για μια από τις τελευταίες εντός έδρας αναμετρήσεις πριν από την έναρξη των Play Offs. Εισιτήρια διατίθενται μέσω ίντερνετ (www.olympiacos.org) έως την εξάντλησή τους ή έως την έναρξη του αγώνα.

Στην τελική ευθεία πριν από τις έξι «μάχες» για τον τίτλο του πρωταθλητή, ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν αφήνει την ομάδα μόνη παρά τα τελευταία ανεπιτυχή αποτελέσματα.

Οι φίλαθλοι των πρωταθλητών εξακολουθούν να στηρίζουν με δυναμικό τρόπο την ομάδα και θα είναι ξανά εκεί για να βοηθήσουν την ώρα που η σεζόν βρίσκεται σε κρίσιμη βαθμολογική καμπή. Το Φάληρο θα είναι γεμάτο και ο Ολυμπιακός βαδίζει πρόσω ολοταχώς για ένα ακόμη Sold Out.