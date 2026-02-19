Ο Παναιτωλικός εξασφάλισε 370 εισιτήρια για τις ανάγκες των φιλάθλων του για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, στο Φάληρο.

Ο Παναιτωλικός πήρε δυο σπουδαίες νίκες κόντρα σε ΑΕΛ Νovibet και Αστέρα AKTOR, τόσο από πλευράς βαθμολογίας, όσο και ψυχολογίας, με την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου να συνδυάζει τα αποτελέσματα με καλό ποδόσφαιρο. Οι Αγρινιώτες έχουν μπροστά τους μια ιδιαίτερη δύσκολη έξοδο, καθώς θα φιλοξενηθούν από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, όμως δεν θα είναι μόνοι τους.

Ο Τίτορμος εξασφάλισε 370 εισιτήρια για τις ανάγκες των φιλάθλων τους, τα οποία τέθηκαν σε κυκλοφορία. Οι φίλοι του Παναιτωλικού θα παρακολουθήσουν το ματς από τη θύρα 27, με την τιμή των εισιτηρίων να είναι στα 20 ευρώ, ενώ η έκδοση κάρτας φιλάθλου δεν είναι υποχρεωτική.

Θυμίζουμε πως οι Κιτρινομπλέ έχουν πάρει εισιτήρια για τα περισσότερα εκτός έδρας ματς, με τους Αιτωλοακαρνάνες φιλάθλους να στηρίζουν την ομάδα της καρδιάς τους, ακόμα και όταν παίζει μακριά από το «κλουβί».

Τα εισιτήρια για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό διατίθεται ΕΔΩ, μέσω της πλατφόρμας της Ticketmaster.

Το κάλεσμα των Warriors για το Ολυμπιακός - Παναιτωλικός

«Το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Πειραιά και το Γ. Καραϊσκάκης.

Οι μάχες συνεχίζονται, θα είμαστε εκεί για το 3 στα 3. Εξασφαλίστηκαν 370 εισιτήρια που όσοι τα προλάβουν θα πρέπει να τα τιμήσουν. Δεν φτάνει μόνο η παρουσία. Το Σάββατο θα αφήσουμε τα λαρύγγια μας στην κερκίδα.

Όλοι στις επάλξεις!

Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες σύντομα...

Μεχρι Παρασκευή μετά τις 20:30, όλοι στον πεζόδρομο της Καραϊσκάκη για οργάνωση».