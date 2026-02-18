Ο ΠΑΟΚ πρόσθεσε στην Ακαδημία του δύο νεαρούς παίκτες.

Ο ΠΑΟΚ είναι γνωστό ότι δίνει μεγάλη βάση στην Ακαδημία του.

Ανακοίνωσε, λοιπόν, δύο προσθήκες, αυτή του Βασίλη Μυγδαλιά και του Απόστολου Σαββίδη. Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ: «Εμπλουτίζει τα ρόστερ του το PAOK Academy με δύο υποσχόμενους… μικρούς, με δύο νέα επαγγελματικά συμβόλαια.

Ο Βασίλης Μυγδαλιάς έρχεται από τον Καμπανιακό, είναι γεννημένος το 2008, είναι μέσος και υπέγραψε στον ΠΑΟΚ έως τις 31.12.2028. Έχει καταγράψει επτά συμμετοχές στη Super League 2. Θα ανήκει στο ρόστερ της Κ19.

Ο Απόστολος Σαββίδης είναι φορ, γεννημένος το 2009 και έρχεται από τον Πανσερραϊκό, υπογράφοντας συμβόλαιο έως τις 31.12.2028. Κατέγραψε μια συμμετοχή στη Super League την τρέχουσα σεζόν. Θα ανήκει στα ρόστερ της Κ17 και Κ19».