Οπαδοί του Παναιτωλικού βρέθηκαν το βράδυ της Δευτέρας (16/2) στη θύρα 6 του γηπέδου της ομάδας, ώστε να τιμήσουν τη μνήμη του Βάιου Μουτόπουλου.

Το οπαδικό κίνημα του Παναιτωλικού πενθεί για την απώλεια του Βάιου Μουτόπουλου. Πρόκειται για 38χρονο Αιτωλοακαρνάνα φίλαθλο του Τίτορμου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή έπειτα από σοβαρή μάχη με χρόνιο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε.

Οπαδοί των Αγρινιωτών θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του συνοπαδού τους και σε αυτό το πλαίσιο το βράδυ της Δευτέρας (16/2) συγκεντρώθηκαν στη θύρα 6 του γηπέδου του Παναιτωλικού, όπου έκαναν... κερκίδα για να τιμήσουν τη μνήμη του.

Οι φίλοι του Παναιτωλικού αφιέρωσαν συνθήματα και άναψαν καπνογόνα στη μνήμη του, ως ελάχιστο φόρο τιμής στον συνοπαδό τους, ο οποίος μέχρι και πριν λίγες μέρες ήταν στην κερκίδα ανάμεσα τους.

«ΒΑΪΕ ΑΔΕΡΦΕ ΜΑΣ, ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ! Δεν φτάνει μια ζωή για να σου τραγουδώ και πέταλο θα χτίσω στον παράδεισο...», αναφέρει η σχετική χετική ανάρτηση των οργανωμένων του Παναιτωλικού, Warriors.

Από την πλευρά της και η ΠΑΕ Παναιτωλικός αποχαιρέτησε τον Βάιο Μουτόπουλο, μέσω ανακοίνωσης.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού

«Η ΠΑΕ Παναιτωλικός εκφράζει τη θλίψη της για τον θάνατο του Βάιου Μουτόπουλου, ενός νέου ανθρώπου, οπαδού της ομάδας μας και παράγοντα του ερασιτεχνικού μας ποδοσφαίρου με τον οποίο είχαμε πολύ καλή συνεργασία. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του».