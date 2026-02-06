Η ΕΡΤ θα μεταδώσει τη μεγάλη εκδήλωση για τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 2 Μαρτίου.

Τηλεοπτική κάλυψη θα έχει η μεγάλη γιορτή για τη συμπλήρωση 100 χρόνων ιστορίας του Παναιτωλικού. Όπως έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια η ΕΡΤ θα μεταδόσει την εκδήλωση που θα γίνει στο Αγρίνιο.

Η γιορτή θα πραγματοποιηθεί στις 2 Μαρτίου στον κινηματογράφο «Άνεσις» και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να γνωστοποιηθούν οι λεπτομέρειες του προγράμματος που ετοιμάζει ο Τίτορμος για αυτήν την ιστορική επέτειο.

Ο Παναιτωλικός Γυμναστικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος ιδρύθηκε στις 9 Μαρτίου του 1926 και την ημέρα που θα συμπληρώσει έναν αιώνα πορείας θα φιλοξενήσει την Κηφισιά σε ματς για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League.