Παναιτωλικός: Η ΕΡΤ θα μεταδώσει τη μεγάλη εκδήλωση των 100 χρόνων
Τηλεοπτική κάλυψη θα έχει η μεγάλη γιορτή για τη συμπλήρωση 100 χρόνων ιστορίας του Παναιτωλικού. Όπως έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια η ΕΡΤ θα μεταδόσει την εκδήλωση που θα γίνει στο Αγρίνιο.
Η γιορτή θα πραγματοποιηθεί στις 2 Μαρτίου στον κινηματογράφο «Άνεσις» και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να γνωστοποιηθούν οι λεπτομέρειες του προγράμματος που ετοιμάζει ο Τίτορμος για αυτήν την ιστορική επέτειο.
Ο Παναιτωλικός Γυμναστικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος ιδρύθηκε στις 9 Μαρτίου του 1926 και την ημέρα που θα συμπληρώσει έναν αιώνα πορείας θα φιλοξενήσει την Κηφισιά σε ματς για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
