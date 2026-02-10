«Τρέχουν» οι εργασίες στο γήπεδο του Παναιτωλικού ενόψει του ματς - γιορτή της 9ης Μαρτίου κόντρα στην Κηφισιά, το οποίο συμπίπτει με τα 100 χρόνια του συλλόγου.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα έργα στο γήπεδο του Παναιτωλικού, με τους ανθρώπους του κλαμπ να έχουν «κυκλώσει» την 9η Μαρτίου. Την ημέρα που συμπληρώνονται τα 100 χρόνια ο Τίτορμος θα υποδεχτεί την Κηφισιά, σε ματς - γιορτή, για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League και ο στόχος είναι το «κλουβί» να είναι απόλυτα έτοιμο εκείνη την ημέρα.

Πλέον, έχουμε μπει στην τελική ευθεία ώστε μετά από περίπου 2,5 χρόνια να ανοίξει και πάλι η μική εξέδρα του γηπέδου, καθώς τα πολλά εμπόδια που έχουν εμφανιστεί ανά καιρούς έχουν ξεπεραστεί.

Σε αυτό το πλαίσιο έχει ξεκινήσει η τοποθέτηση των νέων, κίτρινων καθισμάτων σε όλο το μήκος του κάτω διαζώματος. Στα δύο άκρα της μικρής εξέδρας, όπου παρέμειναν δύο κενά, στις θύρες 3 και 5, θα τοποθετηθούν δύο μπουθ, εκ των οποίων το ένα για τις ανάγκες των φιλοξενούμενων ομάδων.

Μετά και την ολοκλήρωση των τελευταίων εργασιών στη μικρή εξέδρα θα εκδοθούν οι απαραίτητες άδειες, ώστε να επαναλειτουργήσει το συγκεκριμένο κομμάτι του γηπέδου, το οποίο υπολογίζεται πως θα μπορεί να φιλοξενήσει πάνω από 2.000 φιλάθλους.

Από εκεί και πέρα προχωρούν και οι λοιπές εργασίες, οι οποίες θα καταστήσουν το γήπεδο του Παναιτωλικού ως το πλέον σύγχρονο στην ελληνική περιφέρεια. Επί παραδείγματι μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατασκευή της εξωτερικής μεταλλικής πρόσοψης στο πέταλο. Όπως προκύπτει, τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει από τον Δήμο Αγρινίου η ανάπλαση της οδού Προυσιωτίσσης, στο τμήμα της έξω από το γήπεδο.

Η φωτογραφία από τα πρώτα καθίσματα της μικρής εξέδρας του γηπέδου του Παναιτωλικού είναι από την ιστοσελίδα titormosnet.