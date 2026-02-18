Οι διαιτητές της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τους ορισμούς της ΚΕΔ για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Με Έλληνες διαιτητές θα είναι όλα τα παιχνίδια της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague, αφού δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο παιχνίδι. Η ΚΕΔ όρισε τον Σπύρο Ζαμπαλά στο ματς του Ολυμπιακού με τον Παναιτωλικό, τον Σταύρο Τσιμεντερίδη σε κείνο του ΠΑΟΚ στην έδρα της ΑΕΛ Novibet και τον Χρήστο Βεργέτη στο ΑΕΚ - Λεβαδειακός.

Στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ στην Κρήτη θα είναι ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 22ης αγωνστικής

21/02

Αστέρας-Ατρόμητος (17:00), Διαιτητής: Ματσούκας, Βοηθοί: Τσολακίδης και Μάτσας, 4ος Νταούλας, VAR: Κουμπαράκης και Πολυχρόνης

Ολυμπιακός-Παναιτωλικός (17:00), Διαιτητής: Ζαμπαλάς, Βοηθοί: Κωνσταντίνου και Κόλλιας, 4ος Κόκκινος, VAR: Παπαδόπουλος και Πουλικίδης

22/02

ΟΦΗ-Παναθηναϊκός (16:00), Διαιτητής: Κατσικογιάννης, Βοηθοί: Μπουξμπάουμ και Διαμαντής, 4ος Ανδριανός, VAR: Ματσούκας και Παπαδόπουλος

Πανσερραϊκός-Βόλος (16:00), Διαιτητής: Κατοίκος, Βοηθοί: Παγουρτζής, Νίκζας, 4ος Τσιοφλίκη, VAR: Παπαπέτρου και Πολυχρόνης

ΑΕΛ Novibet-ΠΑΟΚ (18:00), Διαιτητής: Τσιμεντερίδης, Βοηθοί: Μωυσιάδης και Κορωνάς, 4ος Γιουματζίδης, VAR: Κουμπαράκης και Ζαμπαλάς

Άρης-Κηφισιά (19:00), Διαιτητής: Τσακαλίδης, Βοηθοί: Ψύλλος και Κομισοπούλου, 4ος Γιαννούκας, VAR: Σιδηρόπουλος και Πουλικίδης

ΑΕΚ-Λεβαδειακός (20:00), Διαιτητής: Βεργέτης, Βοηθοί: Δημητριάδης και Στάικος, 4ος Μόσχου, VAR: Ευαγγέλου και Κόκκινος