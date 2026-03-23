Ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, Κώστας Νικολακόπουλος, στους Galacticos στάθηκε και στο σκέλος που αφορά στον Μεντιλίμπαρ.

Ο ρεπόρτερ των Πειραιωτών, Κώστας Νικολακόπουλος, εξήγησε το τι δεν πήγε καλά στο Ολυμπιακός - ΑΕΛ Novibet (0-0) μιλώντας στους Galacticos . Μετά τον σχολιασμό του για τα της 11άδας αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ήταν εκτός ο Αντρέ Λουίζ λόγω του περιορισμού του αριθμού των ξένων. Με αφορμή και την δήλωση του Ισπανού τεχνικού των Ερυθρόλευκων, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, για τους ξένους έκανε την τοποθέτησή του σε ότι έχει να κάνει με τον Ισπανό προπονητή και τις επιλογές του / αποφάσεις του.