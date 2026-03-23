Ο Ολυμπιακός έχει το μείον - μεταξύ άλλων - ως προς το σκοράρισμα στο ότι δεν παίρνει μεγάλο ή έστω επαρκή αριθμό γκολ από τους χαφ του.

Το 0-0 στο Ολυμπιακός - ΑΕΛ Novibet προφανώς και δεν ήταν ένα καλό αποτέλεσμα για τους Ερυθρόλευκους. Σε έναν αγώνα με 35 τελικές ο νταμπλούχος δεν μπόρεσε να βρει έστω ένα γκολ.

Μία παράμετρος που έχει να κάνει με το σκέλος του σκοραρίσματος συνδέεται με τους χαφ της ομάδας του Ολυμπιακού (όπως πχ τον Τσικίνιο). Οι μέσοι των Πειραιωτών είναι αυτοί που δεν δίνουν πια ούτε καν επαρκή αριθμό γκολ στην διαδικασία του Πρωταθλήματος της Stoiximan Super League 1.

Ως προς τα γκολ των μέσων στο Πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός έχει πάρει τα περισσότερα από τον Τσικίνιο, με τον Πορτογάλο βέβαια να παίζει ως επί το πλείστον δεκάρι ή και εξτρέμ. Τελευταίο γκολ του Τσικίνιο - που είχε βέβαια σε επίπεδο γκολ ως χαϊλαϊτ του αυτό με την Ρεάλ - στο Πρωτάθλημα ήταν στις 5 Οκτωβρίου του 2025 και στο ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 2-1. Πριν από πέντε μήνες δηλαδή!

Βάζοντας σε αυτήν την συνθήκη και τον Γιαζίτζι (και το θέτουμε έτσι διότι και αυτός όπως και ο Νασιμέντο κάποιες φορές χρησιμοποιούνται στα... φτερά της επίθεσης) έχει δώσει στον Ολυμπιακό 2 γκολ και από 1 τέρμα έχουν οι Νασιμέντο, Γκαρθία και Μουζακίτης. Για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι αυτό το στοιχείο και επηρεάζει την ομάδα οι αμυντικοί του Ολυμπιακού έχουν όλοι μαζί 4 γκολ και όλοι οι χαφ του μαζί (βάζοντας και τον Γιαζίτζι) έχουν 7. Το πρόβλημα αυτό γίνεται πιο έντονο από την στιγμή που ούτε οι εξτρέμ του Ολυμπιακού δίνουν έως τώρα μεγάλο αριθμό γκολ.

Τα γκολ των ερυθρόλευκων χαφ στο Πρωτάθλημα