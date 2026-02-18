Τέλος ο Γιούριτς από τον Λεβαδειακό, συνεχίζει στην Κροατία

Ο Λεβαδειακός έλυσε τη συνεργασία του με τον Γιούριτς, ο οποίος έχει ήδη βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Λίγους μήνες μετά τον ερχομό του στην Λιβάδεια, που συνέβη στα τέλη του Σεπτεμβρίου, ο Στίπε Γιούριτς αποτελεί παρελθόν από τον Λεβαδειακό. Οι Βοιωτοί ανακοίνωσαν την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας τους με τον Στίπε Γιούριτς.

Ο 27χρονος Βόσνιος επιθετικός πρόλαβε να αγωνιστεί επτά φορές με την φανέλα των Βοιωτών ξεπερνώντας τα 230 λεπτά και σκοράροντας σ' αυτά τρία τέρματα. Μάλιστα εκείνος έχει ήδη βρει την επόμενη ομάδα του που θα είναι η κροατική Βάραζντιν.

Η ανακοίνωση του Λεβαδειακού

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Στίπε Γιούριτς.

Ο Βόσνιος επιθετικός αγωνίστηκε στην ομάδα μας για συνολικά 7 παιχνίδια (5 πρωτάθλημα, 2 Κύπελλο), σημειώνοντας 3 γκολ.

Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στα επόμενα βήματά του».